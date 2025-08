"Takole je ležal na cesti včeraj sprejeti poškodovani revček," so zapisali pri Mačji hiši in dodali, da mu ni pomagal niti tisti, ki ga je povozil, niti nihče od tistih, ki so prišli mimo kasneje. Bilo jih je več, a so ga preprosto obšli.

Po besedah prostovoljcev iz Mačje hiše je muc še živ le zato, ker se zaradi poškodb ni mogel premakniti s sredine ceste – in ker se je končno našel nekdo, ki se je ustavil, ga pobral in poklical na pomoč.

"Rešila ga je oseba s srcem na pravem mestu," poudarjajo pri društvu, ki že leta skrbi za zapuščene in poškodovane mačke.

Muca so sprejeli v oskrbo in ga odpeljali k veterinarju. Več informacij o njegovem stanju še ni znanih.