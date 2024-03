Do kosti sestradan pes taval po Celju

Nevladna organizacija za zaščito živali Mačja hiša je na omrežju Facebook objavila fotografije shiranega psa, ki so ga našli na Teharski cesti v Celju. "Za zjokat. Tale revež je zasolzil tudi naše oči, pa so navajene vsega hudega," so zapisali v Mačji hiši, ki ima z reševanjem zavrženih in bolnih živali več kot dovolj izkušenj.