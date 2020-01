Lastnica se je odselila in psičko s polomljenimi tačkami pustila v uti

Kljub dolgotrajnemu klicanju in prigovarjanju sosedov, ki so psički občasno prinesli nekaj hrane, lastnice, ki se je odselila, psička ni zanimala.

Kljub dolgotrajnemu klicanju in prigovarjanju sosedov, ki so psički občasno prinesli nekaj hrane, lastnice, ki se je odselila, psička ni zanimala. Foto: Zavod Pit

Zavod PIT, ki se ukvarja z reševanjem živali, so obvestili o psički, ki že mesece leži v boksu ograjenega dvorišča. Prepuščena je milosti mimoidočih, ki ji le občasno vržejo ostanke hrane. Lastnica se je iz hiše odselila, psičko pa pustila za seboj. Po dolgem prepričevanju je včeraj vendarle prišla in odprla vrata ograde, da so psičko s polomljenimi vsemi štirimi nogami odpeljali v veterinarsko oskrbo. Zdaj se bori za življenje, proti lastnikoma pa bo vložena kazenska ovadba.

"Ko nekdo zapusti svojega najboljšega prijatelja, se izseli iz hiše in na milost in nemilost pusti živo bitje, ki danes umira ... Končno sem dobila lastnico na telefon, tedne jo kličejo sosedje, pa je ne zanima. Prihaja, da odklene ograjo, da nas na koncu ne toži zaradi vpada na posestvo," je zapisala članica Zavoda PIT Tanja Vidergar na Facebooku in dodala, da je bila lastnica ob klicu "mrtvo hladna".

Prostovoljci se sprašujejo, kako se je psička toliko časa in v takem stanju obdržala pri življenju. Foto: Zavod Pit

Psička je že tedne prepuščena milosti sosedov in mimoidočih. Foto: Zavod Pit

Torma se zdaj bori za življenje. Foto: Zavod Pit

Lastnica je po dolgotrajnem prigovarjanju včeraj vendarle popustila, prišla, odprla vrata in prostovoljci so psičko, ki so jo poimenovali Torma, odpeljali.

"Torma je odvzeta. V izjemno slabem stanju, anemična, polomljene noge, bori se za življenje. Jutri odhaja k specialistu, pri veterinarju je dobila nujno medicinsko pomoč. Za začetek je dobila vsaj ime. Torma se ne vrača, lastniki bodo kazensko preganjani. Dama se junaško bori za življenje. Jutri bomo glede zlomov nog vedeli več, predvideva se, da so bili povzročeni namenoma z udarci s topim predmetom," je Vidergarjeva sporočila na Facebooku.

Vidergarjeva sicer že tri leta živi v Srbiji, obvestilo o psički je dobila iz Leskovca. Čeprav je Zavod PIT slovensko društvo, deluje širše, saj so prepričani, da v primerih, ko je potrebna pomoč, niso pomembne meje, temveč hitro iskanje rešitev.

Kot nam je povedala Blanka Kapus Passecker, ki skupaj z Vidergarjevo v okviru Zavoda PIT pomaga živalim v Sloveniji in na širšem območju, Torno danes čakajo številni pregledi. Obžaluje, da se takšne zgodbe dogajajo, in prepričana je, da je ozaveščanje o tem nujno potrebno.

Objavil/a Tanja Vidergar dne Torek, 28. januar 2020

Kot kaže, so psički noge polomili s topim predmetom. Foto: Zavod Pit

"V Sloveniji na srečo nimamo uličnih kužkov, a to še ne pomeni, da je pri nas vse v redu," pravi Kapus Passeckerjeva in dodaja, da je tudi po slovenskih kmetijah na verigah še veliko psov, ki so brez strehe ali sence, brez zavetišča v hladnih dneh, tudi brez sveže vode in hrane.

Prav tako se ji ne zdi prav, da se zanimanje za žalostno usodo živali izgubi, ko se izve, da ne gre za žival na slovenskih tleh. Ker je problematika širša, je pomembno ozaveščanje o trpinčenju živali na vseh območjih in zaradi velikih stroškov, ki jih pomoč zahteva, tudi nagovor ljudi iz širšega območja.

"Dokler se bodo dogajala takšna trpinčenja, dokler bo na spletu brez posledic mogoče objaviti oglas, v katerem je pripravljen skrbnik svojega ljubljenčka menjati za igračo, vse dokler bo naša zakonodaja takšne stvari dopuščala in bodo ljudje živali obravnavali kot stvari, ni mogoče pričakovati večjih sprememb," meni Kapus Passeckerjeva, ki dodaja, da sta vse do tedaj še toliko pomembnejši izobraževanje in ozaveščanje ljudi o problematiki domačih živali.

Zavod PIT za pomoč, pravice in zaščito živali je sicer dobrodelna, neprofitna organizacija, ki se ukvarja z reševanjem brezdomnih živali. Ljudi ozaveščajo o odgovornem skrbništvu in lastništvu živali, organizirajo sterilizacije in kastracije brezdomnih psov na območju Balkana ter se trudijo pri spremembah zakonodaje na področju zaščite živali. Aktivni so tudi pri razbijanju stereotipov o psih tipa bull, ki že leta napačno veljajo za nevarne pasme, in si prizadevajo za ustavitev pasjih borb.

Zavod PIT prosi za pomoč Tormi



"Torma zdaj predvsem potrebuje botra/botrico na daljavo. Potrebuje pomoč pri kritju veterinarskih stroškov, pomoč za nakup hrane, prehranskih dodatkov, pleničnih podlog, je nepokretna. Potrebuje pomoč pri kritju stroškov prevoza do specialista in nazaj. Od danes je Torma na varnem in tako bo tudi ostalo," so zapisali v Zavodu PIT.



Tormi lahko pomagate:

- s SMS-donacijo s ključno besedo pit5 na 1919,

- z nakazilom na TRR SI56 0510 0801 4052 479 (Abanka),

- Paypal zavod.pit@gmail.com s pripisom za Tormo