Sreda, 20. 8. 2025, 17.57

0 minut

Srbske sanje

Kaj bi bilo, če bi bilo: Srbi sanjajo o navezi Jokić – Dončić

Avtor:
R. Sp.

Luka Dončić, Nikola Jokić | Luka Dončić in Nikola Jokić sta lani zaigrala na poslovilnem spektaklu Gorana Dragića v Stožicah. | Foto Aleš Fevžer

Luka Dončić in Nikola Jokić sta lani zaigrala na poslovilnem spektaklu Gorana Dragića v Stožicah.

Foto: Aleš Fevžer

"Luka Dončić je eden od nas," so na lanskem svetovnem nogometnem prvenstvu na tekmi med Slovenijo in Srbijo v Münchnu skandirali srbski navijači. V Srbiji sanjajo o vzporednem vesolju, kot piše Mondo, v katerem bi se slovenski košarkarski biser odločil igrati za reprezentanco očetove domovine, kar bi pomenilo, da bi imeli orli v reprezentanci dva velika košarkarska virtuoza, Luko Dončića in Nikolo Jokića.

Luka Dončić slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Kapetan Srbije: Dončić lahko uniči vsakogar

"Ni ljubitelja košarke, ki si ne bi predstavljal tandema Jokić – Dončić v dresu orlov," piše srbski medij Mondo in povzema sanje številnih srbskih košarkarskih navdušencev. "Slovenec je eden od igralcev, ki za svojo reprezentanco preliva kri in znoj. Igral je utrujen, poškodovan, prek svojih meja in kot tak bi se zlahka vklopil med orle," še piše srbski portal.

Takole so na lanskem evropskem prvenstvu v nogometu v Münchnu skandirali srbski navijači:

Dončića, ki ima po očetu Saši srbske korenine, naj bi za srbsko reprezentanco poskušal rekrutirati njen nekdanji selektor Aleksandar Đorđević, a neuspešno. "Ni nam ga uspelo pregovoriti. Trudil sem se, a je prevladala mamina stran. Mirjam je Slovenka, Saša je Srb. Otrok pa je odrasel v Sloveniji in ničesar nismo mogli narediti," Mondo navaja Đorđevićeve spomine.

A Saša Dončić je ponudil drugačno zgodbo. "Nikoli! Nikoli ni nihče poklical, nikoli nihče stopil v stik. Verjamem, da bi zdaj vsi radi, da igra za njihovo reprezentanco, to je normalno. Podobna zgodba je bila z Goranom Dragićem, ampak nas ni nikoli nihče poklical," navajajo besede Lukovega očeta, nekdanjega košarkarja, zdaj trenerja, ki je – tukaj moramo z vsem spoštovanjem popraviti slovitega Sašo Đorđevića – rojen v Sloveniji, kjer je odigral tudi celotno tekmovalno kariero z izjemo ene sezone, ki jo je preživel s srbski Slogi.

A prevladala je Lukova mama Mirjam Poterbin, še obžalujejo Srbi, ki bodo lahko Jokića in Dončića v reprezentančnih akcijah spremljali le kot tekmeca. Sta pa košarkarska virtuoza, ki blestita v ameriški ligi NBA, vseeno dobra prijatelja in ni povsem nemogoče, da bi ju nekoč videli kot klubska tovariša.       

