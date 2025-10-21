Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
21. 10. 2025,
16.03

Osveženo pred

9 minut

Torek, 21. 10. 2025, 16.03

9 minut

Zaradi hude nesreče popolna zapora gorenjske avtoceste: na kraju vse intervencijske službe

K. M., STA

Helikopter gorenjska avtocesta | Na kraj nesreče je prispel tudi helikopter. | Foto Promet.si / Facebook

Na kraj nesreče je prispel tudi helikopter.

Foto: Promet.si / Facebook

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Podtabor proti Karavankam, zaprt je tudi uvoz Naklo. Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni cesti med obema priključkoma, poroča prometnoinformacijski center.

Gorenjski policisti so bili danes okoli 15.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred izvozom za Tržič. Po prvih podatkih sta udeležena tovorno vozilo in avtomobil. Vse intervencijske službe so na kraju, so navedli policisti. 

Avtocesta je zaradi obravnave nesreče zaprta

Avtocesta je zaradi obravnave prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Tržič proti Karavankam. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporednih cestah.

Zaradi prometne nesreče in popoldanske prometne konice nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta. Vse udeležence v prometu prosijo, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje stanju prometa in vremenskim razmeram, vozijo na primerni varnostni razdalji ter upoštevajo navodila policistov in spremenjeno prometno signalizacijo.

Organizacija Ustvarimo reševalni pas voznike poziva, da ustvarijo reševalni pas. 

