Zaradi hude nesreče popolna zapora gorenjske avtoceste: na kraju vse intervencijske službe

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Podtabor proti Karavankam, zaprt je tudi uvoz Naklo. Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni cesti med obema priključkoma, poroča prometnoinformacijski center.

Gorenjski policisti so bili danes okoli 15.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred izvozom za Tržič. Po prvih podatkih sta udeležena tovorno vozilo in avtomobil. Vse intervencijske službe so na kraju, so navedli policisti.

Avtocesta je zaradi obravnave nesreče zaprta

Avtocesta je zaradi obravnave prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Tržič proti Karavankam. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporednih cestah.

Zaradi prometne nesreče in popoldanske prometne konice nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta. Vse udeležence v prometu prosijo, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje stanju prometa in vremenskim razmeram, vozijo na primerni varnostni razdalji ter upoštevajo navodila policistov in spremenjeno prometno signalizacijo.

Organizacija Ustvarimo reševalni pas voznike poziva, da ustvarijo reševalni pas.