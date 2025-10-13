Gorenjcema po 24 let zapora za umor iz koristoljubja

Na kranjskem okrožnem sodišču sta bila David Trivić iz Cerkelj na Gorenjskem in Blejec Andraž Skrinjar obsojena na 24 let zapora vsak zaradi krutega in načrtovanega umora 58-letnega nekdanjega sodelavca Milana S. iz Stražišča pri Kranju. Tožilka Nadja Gasser je za umor iz koristoljubja predlagala 30 let zapora. Trivić je namreč žrtvi dolgoval 14.500 evrov, poleg tega pa naj bi Milan S. hranil večjo količino denarja, poroča Dnevnik.

Obsojenca sta krivdo ves čas valila eden na drugega, toda tožilstvo je dokazalo, da sta umor, ki je bil izveden na zahrbten in grozovit način, in skrbno načrtovan, izvedla v sostorilstvu.

Tožilstvo je trdilo, da so nedvoumno dokazali, da sta obtoženca 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah v delavnici žrtve v Stražišču umorila svojega nekdanjega sodelavca.

S prstom kazala drug na drugega

Trivić je trdil, da je umor zagrešil Skrinjar in da mu je sam samo nespametno pomagal pospraviti truplo. Skrinjar je po drugi strani zatrjeval, da je Milana umoril Trivić, ki je žrtvi dolgoval denar, sam pa, da se je soobsojenega pravzaprav bal.

Tožilka je pred zaključkom sojenja poudarila, da podrobnosti niti niso pomembne, saj da je očitno, da sta Trović in Skrinjar sodelovala v vseh fazah dejanja in da sta zanj oba enako odgovorna. Kot dodaten dokaz za to je bil po njenih besedah tudi njun skupni odhod v Stražišče z enim avtom ter dejstvo, da s seboj nista vzela mobilnih telefonov, da ju bazne postaje ne bi mogle povezati s krajem umora.