20-letnica, ki je novorojenčka odvrgla na nadstrešek, ni vedela, da je noseča

20-letna državljanka Hrvaške, ki je na strehi stavbe v Gradcu namerno pustila svojega novorojenčka, dečka, težkega 3016 gramov in dolgega 49 centimetrov, je dejala, da je dečka takoj po porodu odložila na okensko polico stavbe, od koder je padel tri metre nižje, na nadstrešnico za avto, poroča Kronen Zeitung. Preiskovalcem je povedala tudi, da ni vedela, da je noseča. Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi travmatske poškodbe možganov.

Policija v Gradcu je objavila rezultate obdukcije novorojenčka, ki ga je mimoidoči moški v torek popoldne našel na nadstrešnici za avto v okrožju Wetzelsdorf. Kot je pokazala obdukcija, je deček umrl zaradi travmatske poškodbe možganov. Preiskava natančnih okoliščin tragičnega dogodka še poteka.

Deček se je rodil živ

Mati, 20-letna hrvaška državljanka, se trenutno nahaja v bolnišnici, za njo pa je bil izdan tudi nalog za prijetje zaradi suma umora. Po prvih informacijah je rodila sama v svojem stanovanju, domnevno popolnoma presenečena nad porodom. Kot je povedala preiskovalcem, je mislila, da ima težave z želodcem. Da je noseča, je po njenih besedah ugotovila šele, ko je začela dobivati popadke.

Deček, težek 3016 gramov in dolg 49 centimetrov, se je rodil živ. Po besedah ​​njegove matere ga je po porodu položila na okensko polico, od koder je padel na nadstrešnico za avto, tri metre nižje, poroča Kronen Zeitung.

To se dogaja z mladimi ženskami, ki porod zanikajo ali se ne zavedajo svoje nosečnosti

Policija je potrdila, da identiteta otrokovega očeta še ni znana in da ženska ni živela z njim. Dodatni testi še sledijo, preiskava pa vključuje tudi psihiatrični pregled. Strokovnjaki bodo morali ugotoviti, ali je mlada mati tako ravnala, ker je bila v šoku zaradi nenadnega poroda. V tem primeru bi jo lahko obtožili kaznivega dejanja umora otroka med porodom, kar se pravno razlikuje od umora in se kaznuje z milejšo kaznijo.

Sodna psihiatrinja Sigrun Roßmanith, ki ima izkušnje s takimi primeri, je poudarila, da so takšni dogodki najpogosteje povezani z zelo mladimi ženskami, ki zanikajo ali se ne zavedajo svoje nosečnosti. "To so večinoma mlade ženske brez kazenske evidence. Ko pride do nenadnega poroda, v tistem trenutku razmišljajo le o eni stvari: kako se ga lahko znebijo," je dejala Roßmanith.

Kronen Zeitung opozarja, da je v regionalni bolnišnici v Gradcu prostor za anonimno oddajo dojenčkov, ki je na voljo kadarkoli, vse bolnišnice na avstrijskem Štajerskem s porodnišnicami pa ponujajo tudi možnost anonimnega poroda.