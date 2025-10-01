Grozljivo: Hrvatica v Avstriji novorojenčka odvrgla na nadstrešek

Avstrijsko zvezno deželo Štajersko je pretresel grozljiv dogodek, ko je občan v mirnem stanovanjskem naselju v Gradcu na nadstrešku za avtomobil našel mrtvega novorojenčka. Policija sumi, da je dečka večer prej rodila dvajsetletnica in ga nato vrgla skozi strešno okno.

Policisti so prijavo o odkritju trupla dobili okoli poldneva ter na kraj nemudoma poslali kriminaliste in forenzike.

Po poročanju Kronen Zeitunga je novorojenčkova mati hrvaška državljanka, ki je v hiši živela z družino, vendar brez otrokovega očeta.

Policiji je povedala, da za nosečnost ni vedela, porod pa da jo je presenetil.

Schock in Siedlung: Lebloses Baby am Dienstagnachmittag auf Carportdach in Graz gefunden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. https://t.co/QowN8Jk4Dz pic.twitter.com/yuPqVCLNOX — Kronen Zeitung (@krone_at) September 30, 2025

Preiskovalcem je ženska priznala, da je rodila sama in nato novorojenčka vrgla skozi okno.

Kindstötung in Graz: Polizei ermittelt nach Fund eines toten Neugeborenen in Wetzelsdorf. 20-jährige Mutter festgenommen, Hintergründe unklar. https://t.co/h1F3fQonV2 — heute.at (@Heute_at) September 30, 2025

Otroka so našli popolnoma golega. Sledi obdukcija, ki bo razkrila, ali se je deček rodil mrtev ali živ in ga je mati umorila med porodom. Ta ugotovitev bo ključna za nadaljnji kazenski postopek. Avstrijski kazenski zakonik namreč določa ločeno kaznivo dejanje "umor otroka med porodom", ki ga obravnava mileje kot kaznivo dejanje umora.