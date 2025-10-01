Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
1. 10. 2025,
10.13

1 ura, 1 minuta

aretacija kaznivo dejanje umor Hrvaška novorojenček porod Avstrija Gradec

Grozljivo: Hrvatica v Avstriji novorojenčka odvrgla na nadstrešek

Na. R.

Po porodu so dvajsetletnico odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Gradcu, kjer so jo operirali, nato pa so jo po nalogu državnega tožilstva aretirali.

Po porodu so dvajsetletnico odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Gradcu, kjer so jo operirali, nato pa so jo po nalogu državnega tožilstva aretirali.

Foto: Reuters

Avstrijsko zvezno deželo Štajersko je pretresel grozljiv dogodek, ko je občan v mirnem stanovanjskem naselju v Gradcu na nadstrešku za avtomobil našel mrtvega novorojenčka. Policija sumi, da je dečka večer prej rodila dvajsetletnica in ga nato vrgla skozi strešno okno.

Policisti so prijavo o odkritju trupla dobili okoli poldneva ter na kraj nemudoma poslali kriminaliste in forenzike.

Po poročanju Kronen Zeitunga je novorojenčkova mati hrvaška državljanka, ki je v hiši živela z družino, vendar brez otrokovega očeta.

Policiji je povedala, da za nosečnost ni vedela, porod pa da jo je presenetil.

Preiskovalcem je ženska priznala, da je rodila sama in nato novorojenčka vrgla skozi okno.

Otroka so našli popolnoma golega. Sledi obdukcija, ki bo razkrila, ali se je deček rodil mrtev ali živ in ga je mati umorila med porodom. Ta ugotovitev bo ključna za nadaljnji kazenski postopek. Avstrijski kazenski zakonik namreč določa ločeno kaznivo dejanje "umor otroka med porodom", ki ga obravnava mileje kot kaznivo dejanje umora.

