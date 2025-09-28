Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

V Argentini množični protesti po okrutnem mučenju in umoru treh deklet

R. K., STA

Argentina, protest | Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami. | Foto Profimedia

Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami.

Foto: Profimedia

Na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali pravico za tri dekleta, domnevne žrtve narkokartela. Vse tri so kriminalci mučili in nato umorili, dogajanje pa v živo prenašali v zaprti skupini na družbenem omrežju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več osumljenih je v priporu.

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so v sredo našli pokopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni pred tem so izginile.

Okrutni zločin, ki so ga preiskovalci povezali z mamilarskimi združbami, si je v živo na Instagramu ogledalo 45 članov zasebnega računa, so po navedbah AFP potrdili argentinski uradniki.

Argentina, protest | Foto: Profimedia Foto: Profimedia Aretirali tri moške in dve ženski, načrtovalec zločina na prostosti

Argentinske varnostne službe so v povezavi z napadom prijele več oseb. Ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich je v petek sporočila, da se je z aretacijo petega osumljenca skupno število aretiranih povzpelo na tri moške in dve ženski.

Oblasti so objavile fotografijo domnevnega načrtovalca zločina, 20-letnega Perujca, ki je še vedno na prostosti.

Preiskovalci so povedali, da so žrtve, ki so mislile, da gredo na zabavo, 19. septembra zvabili v kombi, domnevno kot del načrta, da bi jih "kaznovali" zaradi kršenja kodeksa tolpe in kot opozorilo drugim. Na posnetku je slišati vodjo tolpe, ki pravi: "To se zgodi tistim, ki mi kradejo droge." Po poročanju več medijev so dekleta povabili, naj se zabave udeležijo kot prostitutke.

Kruto mučenje

"Ženske je treba zaščititi bolj kot kadarkoli prej," je dejal oče ene od žrtev. Povedal je, da zaradi nasilja, ki ga je prestala, ni mogel identificirati njenega trupla.

