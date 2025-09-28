V Argentini množični protesti po okrutnem mučenju in umoru treh deklet

Na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali pravico za tri dekleta, domnevne žrtve narkokartela. Vse tri so kriminalci mučili in nato umorili, dogajanje pa v živo prenašali v zaprti skupini na družbenem omrežju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več osumljenih je v priporu.

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so v sredo našli pokopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni pred tem so izginile.

Okrutni zločin, ki so ga preiskovalci povezali z mamilarskimi združbami, si je v živo na Instagramu ogledalo 45 članov zasebnega računa, so po navedbah AFP potrdili argentinski uradniki.

Foto: Profimedia

Argentinske varnostne službe so v povezavi z napadom prijele več oseb. Ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich je v petek sporočila, da se je z aretacijo petega osumljenca skupno število aretiranih povzpelo na tri moške in dve ženski.

Oblasti so objavile fotografijo domnevnega načrtovalca zločina, 20-letnega Perujca, ki je še vedno na prostosti.

Preiskovalci so povedali, da so žrtve, ki so mislile, da gredo na zabavo, 19. septembra zvabili v kombi, domnevno kot del načrta, da bi jih "kaznovali" zaradi kršenja kodeksa tolpe in kot opozorilo drugim. Na posnetku je slišati vodjo tolpe, ki pravi: "To se zgodi tistim, ki mi kradejo droge." Po poročanju več medijev so dekleta povabili, naj se zabave udeležijo kot prostitutke.

Kruto mučenje

Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami.

"Ženske je treba zaščititi bolj kot kadarkoli prej," je dejal oče ene od žrtev. Povedal je, da zaradi nasilja, ki ga je prestala, ni mogel identificirati njenega trupla.