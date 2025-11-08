Torcida v Splitu: Vzorci velikosrbske naracije so nas pripeljali sem

Splitska navijaška skupina je danes ob 11. uri organizirala protest zaradi aretacije zamaskiranih moških, ki so vdrli na Dneve srbske kulture v okrožju Blatina. Podporo so jim izrekla tudi veteranska združenja.

Za to priložnost je splitski župan Tomislav Šuta omogočil izvedbo protesta na Rivi, notranji minister Davor Božinović pa je presenetil s sporočilom, da protesta ni treba prijaviti, ne glede na to, da to sicer zahteva zakon, poroča hrvaški spletni portal Index.

Premier Andrej Plenković meni, da je protest demokratična pravica, a se je vprašal, proti čemu točno protestira.

Kot nekakšna uvertura v današnji protest se je sinoči v Zagrebu med dogodkom v okviru Dnevov srbske kulture zbrala skupina več deset zamaskiranih moških. Dvigali so desnico v zrak, napadali novinarje, skandirali, a pred policijo zbežali.

"Hrvaška pripada hrvaškemu ljudstvu"

"Sem nas je pripeljala krivica do branilcev Vukovara in dvojna merila do hrvaškega ljudstva v naši domovini ter poskusi vsiljevanja vzorcev velikosrbske naracije skozi medije in kulturo. Hrvaška pripada hrvaškemu ljudstvu in vsem državljanom, ne pa tistim, ki jo ponižujejo," je dejal eden od govorcev Zoran Vrbatović, športni novinar in pripadnik hrvaške vojske.

Foto: Pixsell "Dober dan, hvaljen Jezus in Marija," so bile besede, s katerimi je Vrbatović pozdravil množico.

Pojejo se domoljubne pesmi

Udeleženci protesta pojejo Thompsonove in druge domoljubne pesmi, Vrbatović pa je zbrane pozval k minuti molka za Franja Tuđmana, Gojka Šuška in ostala herojska mesta.

Organizatorji so množico povabili tudi k skupinski molitvi.

Sekretar Torcide je izrazil zahtevo, da se izpusti pridržane. "Zahtevamo, da se naši bratje izpustijo. To je le del tega, za kar smo se danes zbrali. Če bo treba, bo za naše brate prišla vsa država, hvala Tornadu, hvala vsem navijaškim zborovanjem," je po poročanju N1 Hrvaška vpil s tribun.

Na koncu je povorka krenila proti sodišču, pri čemer so se slišali ustaški vzkliki "Za dom spremni", pesem "Bojna Čavoglave" in drugo. Pred sodiščem so stali pripradniki interventne policijske enote.

Pupovac: "To je grožnja"

O incidentu je za hrvaški radio spregovoril tudi predsednik SDSS in poslanec Milorad Pupovac, ki je med drugim ocenil, da so incidenti v Zagrebu in Splitu napad na ustavni red in kulturno avtonomijo srbske skupnosti na Hrvaškem.

"Navajeni smo delati pod takim pritiskom v različnih situacijah in različnih obdobjih, če pa ljudje pridejo s kapucami in maskiranimi obrazi, to ni mirno zborovanje. To je grožnja," je poudaril hrvaški politik srbskega rodu.

Nadaljnja eskalacija bo po njegovih besedah odvisna od tega, kako se bodo odzvale državne institucije in ključne osebnosti v hrvaški politiki in ali bodo prepoznali, da to ni le vprašanje Srbov, ampak tudi zaščite ustave in zakona.

Omenil je tudi sporočila Mira Bulja iz skrajno desne stranke Most, da bi morali navijači protestirati pred HDZ, na Trgu žrtev fašizma, pred vlado ali ministrstvom za kulturo, ker da financirajo vse, kar žali Hrvaško in hrvaški narod.

"Če je vzklikanje ustaškega pozdrava 'Za dom spremni' v saboru zaščita dostojanstva Republike Hrvaške, potem Bulj ne ve, kaj sta dostojanstvo ali kulturne vrednote," je dejal Pupovac.

V zvezi s protestom v Splitu in vlogi navijaških skupin je opozoril, da se zlorablja otroke, stare 14, 15 let, žrtve zlorab in da se ustvarja iluzija, da so novi branilci Hrvaške. "Ustvarjamo kulturo, v kateri se bodo na Hrvaškem rekrutirale nove generacije branilcev. Pred čim? Perd kom?"

V Splitu tudi protiprotest

Navijači Hajduka in prebivalci Splita, ki se ne strinjajo z nasilno prekinitvijo kulturnih programov narodnih manjšin ter ne podpirajo protesta Torcide, pozivajo someščane k protiprotestu, poroča Slobodna Dalmacija.

Someščane pozivajo, kot pravijo: "Proti terorističnim smetem s kapucami, trenirkami in balaklavami v črni barvi, ki nikoli niso bili del identitete Splita ali Hajduka."

Njihov poziv, ki kroži po sporočilih in družbenih omrežjih, se glasi: "Dajte no, ljudje, oblecimo Split v belo! Na balkon, okno ali teraso obesite zastave, šale ali rjuhe bele barve, v znak miru, spodobnosti in ljubezni do vsakega človeka. Bela je barva svetega Duje, čiste vesti in izvornega Hajduka. Pokažimo, da je Split mesto, ki zna ljubiti, ne sovražiti."