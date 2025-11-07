Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 7. 11. 2025, 20.22

3 minute

Več kot 50 zamaskirancev pred Srbskim kulturnim centrom v Zagrebu vzklikalo ustaška gesla

Avtor:
A. P. K.

Hrvaška policija | Foto STA

Foto: STA

Več kot 50 zamaskirancev, večinoma mladih moških, se je zbralo pred Srbskim kulturnim centrom v Zagrebu, kjer poteka razstava, posvečena srbskemu umetnostnemu zgodovinarju in akademiku Dejanu Medakoviću. Zbrali so se v znak protesta proti izvedbi Dneva srbske kulture, je poročal portal Index, in pri tem vzklikali ustaško geslo "Za dom spremni".

Index je poročal tudi o incidentu, ki se je zgodil na zbiranju, in sicer naj bi eden od zamaskiranih moških pljunil na fotoreporterja Indexa. Na prizorišče dogajanja je kmalu prispelo tudi večje število policistov.

Sprva je za varnost pred stavbo Srbskega kulturnega centra v Zagrebu skrbelo le nekaj policistov za preprečevanje izgredov in nekaj policistov v civilu. Skupina zamaskiranih moških je po tem, ko so zapeli "O, Hrvaška, o, Hrvaška, neodvisna država" in skandirali "Za domovino pripravljeni" (Za dom spremni), zapustila kraj dogodka.

Skupina je s prizorišča dogajanja odšla sama, policiji pa je kasneje uspelo identificirati nekatere člane skupine.

Vhod v Srbski kulturni center, kjer poteka otvoritev razstave, so zaprli številni policisti in ni več dostopen za nikogar, je še poročal Index. Na kraj dogodka je prišlo tudi več policijskih patrulj.

V kulturnem centru poteka razstava, posvečena srbskemu umetnostnemu zgodovinarju in akademiku Dejanu Medakoviću, ki se je rodil v Zagrebu. Z odprtjem razstave so se v hrvaški prestolnici danes začeli Dnevi srbske kulture 2025.

Dogodek pred kulturnim centrom je zabeležil tudi novinar Saša Kosanović, ki sodeluje s Srbskim poslovnim združenjem Privrednik in pogosto moderira njihove forume.

