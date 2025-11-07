Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
dijaki kriminalist preiskava Dolenjska incident Romi

Roma napadla dijaka, ki je pristal na urgenci. "Eden ga je držal za vrat, drugi tepel."

Dijak je končal na urgenci, kjer so ga takoj po dogodku oskrbeli.

Dijak je končal na urgenci, kjer so ga takoj po dogodku oskrbeli.

Foto: Shutterstock

Okoli 9. ure zjutraj se je pred kočevskim zdravstvenim domom zgodil incident, v katerem sta dva Roma napadla dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje. "Eden ga je držal za vrat, drugi ga je tepel," so za portal Dolenjskainfo povedali dijakovi sošolci, ki so z njim čakali na sistematski pregled.

Dijaki prvega letnika Gimnazije in srednje šole Kočevje so imeli v zdravstvenem domu sistematski pregled, in ker so ga nekateri že opravili, so se odločili, da bodo na preostale sošolce počakali zunaj, pred vhodom zdravstvenega doma.

Dva Roma in otrok

"Pogovarjali smo se in se menili samo zase, ko sta do nas pristopila dva Roma," je dejala ena od dijakinj, druga pa je povedala, da je bil eden izmed Romov njen sošolec v petem razredu. "Zato vem, da je star 17 let, drugi pa bi rekla, da je bil malo starejši, prišel je z otrokom," je opisala dogajanje. 

Eden ga je držal za vrat, izbila sta mu zob in ga porinila v okno

"Naenkrat je eden izmed Romov vprašal mojega sošolca, zakaj ga gleda, v naslednji sekundi pa sta ga oba začela pretepati. Eden ga je držal za vrat, drugi pa ga je tepel. Vmes sta ga tudi porinila v okno in ga udarjala, izbila sta mu vsaj en zob, v obraz je bil ves krvav," so sošolke še opisale incident, poroča portal.

Poškodovanemu dijaku so pomagali na kočevski urgenci, kmalu po dogodku pa je bil na kraju tudi direktor Zdravstvenega doma Kočevje Emir Kuduzović. Pojasnil je, da so primer že prevzeli kriminalisti in da je varnostna kamera na stavbi zdravstvenega doma skoraj zagotovo ujela dogajanje.

Romsko naselje Brezje-Žabjak, Novo mesto
Žabjak
Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori
