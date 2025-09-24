Hrvaško je v torek zvečer pretresel umor varnostnega strokovnjaka pri Slavonskem Brodu. Storilec se je po navedbah državnega tožilstva z vozilom najprej zaletel v njegov avtomobil, nato pa vanj izstrelil več nabojev. Napadeni je umrl na kraju dogodka, policija pa je prijela tri osumljence.

Žrtev je po pisanju hrvaških medijev 61-letni Zoran Grgić, ki je bil v preteklosti član parlamentarnega sveta za civilni nadzor varnostnoobveščevalnih služb. Opravljal je tudi več lokalnih političnih funkcij in veljal za uglednega strokovnjaka za varnostni sistem.

Umor se je po navedbah policije zgodil v torek okoli 18. ure na cesti v naselju Šušnjavac pri Slavonskem Brodu.

Grgić je zaradi strelnih ran umrl na kraju dogodka, policija pa je po napadu prijela tri osumljence, stare 25, 33 in 39 let, so danes sporočili z brodsko-posavske policijske uprave. Dodali so, da kriminalistična preiskava še poteka.