So odkrili motiv za umor Charlieja Kirka? To je znano.

Ameriški preiskovalci preiskujejo možen motiv v primeru umorjenega konservativnega aktivista Charlieja Kirka. Morda je bil razlog njegovo stališče do transspolnih oseb.

Ameriški preiskovalci očitno preiskujejo, ali je osumljenec Tyler Robinson ubil konservativnega aktivista Charlieja Kirka, ker so se mu njegove izjave o spolni identiteti zdele sovražne.

Je bil Robinson v razmerju s transspolno žensko?

Šest ljudi, ki so seznanjeni s primerom, je to sporočilo novičarskemu portalu Axios. Robinson naj bi bil v razmerju s svojo sostanovalko, transspolno žensko. O razmerju sta že prej poročala tudi New York Post in Fox News.

Po navedbah virov Axiosa so preiskovalci sprva želeli zamolčati podrobnosti o sostanovalki, ker je bila zelo kooperativna. Napad naj bi jo osupnil. Preiskovalcem je tudi dala sporočila, ki naj bi jih poslal Robinson.

Robinson menda pošiljal sporočila sostanovalki

Po besedah ​​guvernerja Utaha Spencerja Coxa je pošiljatelj z imenom "Tyler" v sporočilih zapisal, da je puško po napadu zavil v brisačo in jo skril v bližini univerze Utah Valley.

Tyler Robinson naj bi bil v razmerju s transspolno žensko. Foto: Reuters

Cox je tudi izjavil, da je Robinson svoji sostanovalki povedal tudi, da bo moral puško prevzeti pozneje. Preiskovalci so skupaj z morilskim orožjem našli strelivo, vgravirano z različnimi sporočili.

Sporočila s protifašistično vsebino

Nekatera sporočila se nanašajo na internetno in igralniško kulturo. Eno se je glasilo "Hej fašist! Ujemi", drugo pa "Če to bereš, si gej, lmao." Okrajšava izvira iz spletnega jezika in pomeni "Smejem se do smrti".

Na enem od nabojev je bila napisana tudi "Bella Ciao", antifašistična italijanska pesem iz druge svetovne vojne, ki je bila od takrat oživljena na platformi TikTok.

Kirk proti homoseksualcem in transspolnim osebam

Konservativni aktivist Kirk je bil predan kristjan in je v preteklosti izrazil nekaj fundamentalističnih stališč. Večkrat je grajal homoseksualce. Transspolne osebe je označil za bolne. Pozval je k pregonu zdravnikov, ki izvajajo operacije spremembe spola.

Kirk je leta 2024 v podkastu tudi izjavil, da homoseksualci in transspolne osebe niso del "Božjega popolnega zakona". Skliceval se je na svetopisemski odlomek: "Če moški leži z moškim, kakor leži z žensko, je storil gnusobo; oba naj bosta usmrčena; njuna kri naj pride nanju." Vendar je tudi izjavil, da so homoseksualci dobrodošli v vladi in da bi morali kristjani ljubiti vse ljudi, piše nemški medij t-online.