Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
14. 9. 2025,
16.07

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
Tyler Robinson Charlie Kirk

Nedelja, 14. 9. 2025, 16.07

1 ura, 23 minut

So odkrili motiv za umor Charlieja Kirka? To je znano.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Charlie Kirk | Je postal Charlie Kirk tarča atentatorja, ker je v preteklosti kritiziral transspolne in istospolno usmerjene osebe? | Foto Reuters

Je postal Charlie Kirk tarča atentatorja, ker je v preteklosti kritiziral transspolne in istospolno usmerjene osebe?

Foto: Reuters

Ameriški preiskovalci preiskujejo možen motiv v primeru umorjenega konservativnega aktivista Charlieja Kirka. Morda je bil razlog njegovo stališče do transspolnih oseb.

Ameriški preiskovalci očitno preiskujejo, ali je osumljenec Tyler Robinson ubil konservativnega aktivista Charlieja Kirka, ker so se mu  njegove izjave o spolni identiteti zdele sovražne.

Je bil Robinson v razmerju s transspolno žensko?

Šest ljudi, ki so seznanjeni s primerom, je to sporočilo novičarskemu portalu Axios. Robinson naj bi bil v razmerju s svojo sostanovalko, transspolno žensko. O razmerju sta že prej poročala tudi New York Post in Fox News.

Tyler Robinson
Novice Presenetljiva razkritja o mladeniču, ki ga sumijo umora

Po navedbah virov Axiosa so preiskovalci sprva želeli zamolčati podrobnosti o sostanovalki, ker je bila zelo kooperativna. Napad naj bi jo osupnil. Preiskovalcem je tudi dala sporočila, ki naj bi jih poslal Robinson.

Robinson menda pošiljal sporočila sostanovalki

Po besedah ​​guvernerja Utaha Spencerja Coxa je pošiljatelj z imenom "Tyler" v sporočilih zapisal, da je puško po napadu zavil v brisačo in jo skril v bližini univerze Utah Valley.

Tyler Robinson naj bi bil v razmerju s transspolno žensko. | Foto: Reuters Tyler Robinson naj bi bil v razmerju s transspolno žensko. Foto: Reuters

Cox je tudi izjavil, da je Robinson svoji sostanovalki povedal tudi, da bo moral puško prevzeti pozneje. Preiskovalci so skupaj z morilskim orožjem našli strelivo, vgravirano z različnimi sporočili.

Sporočila s protifašistično vsebino

Nekatera sporočila se nanašajo na internetno in igralniško kulturo. Eno se je glasilo "Hej fašist! Ujemi", drugo pa "Če to bereš, si gej, lmao." Okrajšava izvira iz spletnega jezika in pomeni "Smejem se do smrti".

Luka Dončić
Novice Po grozljivem umoru: se je res oglasil Luka Dončić ali nekdo laže?

Na enem od nabojev je bila napisana tudi "Bella Ciao", antifašistična italijanska pesem iz druge svetovne vojne, ki je bila od takrat oživljena na platformi TikTok.

Kirk proti homoseksualcem in transspolnim osebam

Konservativni aktivist Kirk je bil predan kristjan in je v preteklosti izrazil nekaj fundamentalističnih stališč. Večkrat je grajal homoseksualce. Transspolne osebe je označil za bolne. Pozval je k pregonu zdravnikov, ki izvajajo operacije spremembe spola.

Kirk je leta 2024 v podkastu tudi izjavil, da homoseksualci in transspolne osebe niso del "Božjega popolnega zakona". Skliceval se je na svetopisemski odlomek: "Če moški leži z moškim, kakor leži z žensko, je storil gnusobo; oba naj bosta usmrčena; njuna kri naj pride nanju." Vendar je tudi izjavil, da so homoseksualci dobrodošli v vladi in da bi morali kristjani ljubiti vse ljudi, piše nemški medij t-online.

Erika Kirk
Novice Objokana vdova umorjenega Kirka opozorila: Pojma nimate, kaj ste sprožili
Pete Hegseth
Novice Besni minister za obrambo ZDA gre na lov
Tyler Robinson
Novice Policija prijela osumljenca za umor Charlieja Kirka, znana tudi njegova identiteta
Charlie Kirk, umor, žalovanje
Novice Svarilo iz ZDA: Odložite telefone. Rusija in Kitajska sta na delu. Hočejo nasilje.
Atentator
Novice FBI objavil fotografijo domnevnega atentatorja. Za informacije ponujajo visoko denarno nagrado.
Charlie Kirk
Novice Kdo je bil umorjeni Trumpov podpornik in kdo je njegov morilec?
Charlie Kirk, univerza, streljanje
Novice Trenutek usodnega strela v Trumpovega gorečega podpornika #video
Tyler Robinson Charlie Kirk
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.