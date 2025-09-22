Komična oddaja Jimmyja Kimmla, ko jo je ameriška televizija ABC prejšnji teden ukinila zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, se vrača na zaslone. Oddaja bo znova na sporedu v torek zvečer, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila družba Disney, lastnica mreže ABC.

Televizijska mreža ABC je prejšnjo sredo sporočila, da bo ukinila Kimmlovo večerno oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav o umoru Charlieja Kirka.

"Prejšnjo sredo smo se odločili, da prekinemo oddajanje šova, da bi se izognili poslabšanju napetih razmer v čustvenem trenutku za našo državo. Odločitev smo sprejeli, ker smo menili, da so bile nekatere izjave izrečene ob nepravem trenutku. Zadnje dni smo se pogovarjali z Jimmyjem in po pogovorih smo sklenili, da se oddaja v torek vrne," pa so sporočili danes.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot kogarkoli drugega kot enega izmed njih," je dejal Jimmy Kimmel v sporni izjavi.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

Umik Kimmlove oddaje so obsodili številni ameriški komiki, pisatelji, igralci in vidni demokrati.