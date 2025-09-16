Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

"Želijo, da bi sovražili drug drugega"

Spencer Cox | Družbena omrežja poglabljajo razkol v družbi, je prepričan republikanski guverner Utaha Spencer Cox. | Foto Guliverimage

Družbena omrežja poglabljajo razkol v družbi, je prepričan republikanski guverner Utaha Spencer Cox.

Foto: Guliverimage

Republikanski guverner Utaha Spencer Cox je zadnje čase v središču pozornosti zaradi umora Charlieja Kirka na kampusu univerze Utah Valley. Prepričan je, da so družbena omrežja največja težava ameriške družbe, ker radikalizirajo in polarizirajo ljudi.

Po umoru Charlieja Kirka je Spencer Cox ljudi pozval, naj pospravijo mobilne telefone, se nadihajo svežega zraka in objamejo svoje družine.

Boj proti družbenim omrežjem v Utahu

To niso le prazne besede. Med njegovim guvernerskim mandatom je Utah postal vodilna sila v boju proti družbenim omrežjem. Pod zastavo zaščite otrok nobena druga država ni sprejela tako usklajenih ukrepov proti velikanom Silicijeve doline, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

V zvezni državi, ki ima približno 3,3 milijona prebivalcev, mobilni telefoni niso prepovedani le v javnih šolah. Zakonodajna oblast Utaha je sprejela tudi zakon, ki mladoletnikom omejuje dostop do družbenih medijev.

Koalicija internetnih podjetij proti Coxu

Spletna mesta, ki distribuirajo pornografske vsebine, so prav tako prisiljena uvesti filtre in preverjanje starosti. Utah je sprožil tudi pravne postopke proti velikanom družbenih medijev, kot so Facebook, TikTok in Snapchat, češ da mobilne storitve vodijo v zasvojenost in spolno izkoriščajo otroke.

Za Steva Bannona je Cox dejal, da je podjetnik, ki z ustvarjanjem konfliktov v družbi kuje dobičke. Čim večja je radikalizacija ljudi, tem večji dobiček ima Bannon. | Foto: Guliverimage

Prepoved družbenih omrežij za otroke in mlade, mlajše od 18 let, je bila začasno ustavljena, potem ko je koalicija internetnih podjetij vložila tožbo proti zakonu.

Američani premišljujejo o vzrokih za globoki razkol

Cox je internetna podjetja obtožil, da namerno povzročajo odvisnost in hujskajo enega proti drugemu. "Želijo, da bi se sovražili," je guverner dejal v televizijskem intervjuju.

Po atentata na Kirka, ki je po vsej državi povzročil šok, mnogi Američani razmišljajo o razlogih, ki so privedli do tako globokega razkola v državi. In mnogi starši bi radi vedeli, kako se je domnevno briljanten sin povsem običajne družine lahko tako radikaliziral na spletu, da je pri 22 letih postal morilec.

Cox proti Bannonu

Cox je zaradi svojih besed postal tarča številnih desnih politikov in vplivnežev. Nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon ga je na primer označil za nacionalno sramoto.

Guverner mu ni ostal dolžan: za CNN je Bannona opisal kot podjetnika, ki z ustvarjanjem konfliktov v družbi kuje dobičke. Čim večja je radikalizacija ljudi, tem večji dobiček ima Bannon, trdi Cox.

