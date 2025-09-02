Usodni telefonski klic: je to konec izjemno uspešne države?

Švica je gospodarsko izjemno uspešna država. Temelj njene uspešnost je izvoz, zato ne preseneča, da je alpska država doživela pravi šok, ker ji je Donald Trump 1. avgusta letos naložil kar 39-odstotne carine. Po podatkih, ki jih objavlja švicarski mediji, so te visoke carine tudi posledica tega, da je švicarska zvezna predsednica Karin Keller-Sutter zelo razjezila Trumpa v telefonskem pogovoru konec julija letos. Zdaj Švicarji zaradi težkega položaja iščejo zavezništvo tudi v EU.

Kot je znano, se je predsednik ZDA Donald Trump 31. julija, torej tik pred rokom za uveljavitev ameriških carin, pogovarjal po telefonu s švicarsko zvezno predsednico Karin Keller-Sutter. Ta je v švicarski vladi tudi finančna ministrica.

"Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati"

Trump je kmalu po pogovoru v intervjuju za CNBC namignil na njun telefonski pogovor in dejal: "Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati." Trump je švicarski predsednici menda dejal: "Gospa, z vami imamo 41 milijard dolarjev primanjkljaja ... In vi želite plačati enoodstotne carine! Ne, ne boste plačali enega odstotka."

Švicarski medij Blick je pozneje razkril, da je Trump od Švicarjev med drugim zahteval denar (tj. švicarske naložbe v ZDA). Na to pisanje so se odzvali v Trumpovi administraciji. Prepričani so, da ima zgodba dve plati.

Švicarska predsednica naj bi zelo razjezila Trumpa

Novinarji Blicka so se tako pogovarjali z ljudmi, ki imajo osebni dostop do članov Trumpovega kabineta – in do predsednika. Ti ljudje oz. viri imajo tudi dostop do telefonskega prepisa pogovora med Trumpom in Karin Keller-Sutter.

Švicarji so 1. avgusta doživeli pravi šok, ko so izvedeli, da jim je Donald Trump naložil kar 39-odstotne carine. Pred tem so Švicarji upali na zgolj desetodstotne carine. Foto: Guliverimage

Po informacijah ameriških virov je imel telefonski pogovor švicarske predsednice s Trumpom veliko odločilnejšo vlogo pri neuspehu trgovinskega sporazuma, kot je bilo prej znano. Švicarska predsednica naj bi razjezila ameriškega predsednika s svojim odzivom na njegovo omembo 40 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja s Švico.

Švicarska predsednica naj bi Trumpa poučevala o ekonomiji

Namesto da bi Trumpu laskala in mu obljubila nižji primanjkljaj, ga je popravila, kar je objektivno razumljivo, a je bila to kljub vsemu usodna diplomatska napaka. "Ni me poslušala," je Trump pozneje povedal sodelavcem.

Karin Keller-Sutter ni le popravila Trumpa, ampak ga je – po dojemanju v Washingtonu – s tem tudi ponižala, kar se je zdelo kot polurni hitri tečaj ekonomije in politične ekonomije. Govor ga je moral tako razjeziti, da je po navedbah virov takoj po telefonskem klicu svojemu osebju sporočil, da se s Karin Keller-Sutter noče nikoli več pogajati.

Trump se menda noče več pogovarjati s Karin Keller-Sutter

V Beli hiši je bilo zvečer pred 1. avgustom jasno: dokler bo Karin Keller-Sutter predsednica, Švica ne bo prejela nižjih carin. "Dovolj je ima. Končal je z njo," je dejal eden od virov o Trumpovem odnosu do Švicarke.

Po fiasku s Trumpom Karin Keller-Sutter išče zavezništvo pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu. Foto: Reuters

Drugi poznavalec je za Blick pojasnil: "Še nikoli prej ameriški predsednik ni pustil, da bi ga predsednik druge države tako obravnaval več kot pol ure. Bill Clinton bi odložil slušalko po desetih minutah. Tudi Barack Obama tega ne bi prenašal."

Švicarski obisk v Nemčiji

Morda je poslabšanje odnosov z Američani spodbudil Švicarje, da se bodo poskušali bolj usmeriti proti EU. Mogoče lahko v tej luči obravnavamo tudi današnji obisk Karin Keller-Sutter pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu v Berlinu. Pogovor je seveda tekel tudi o Trumpovih carinah.