Švicarji so prestrašeni. To je nevarnost, ki jim grozi.

Zaradi Trumpovega protekcionizma in napovedanih carin so zlasti na trnih države, ki imajo močno izvozno usmerjeno gospodarstvo. Mednje sodi tudi Švica, ki je ena najbogatejših in gospodarsko najrazvitejših držav na svetu. Donald Trump je alpsko državo vzel na muho že v svojem prvem mandatu, ko jo je obtožil, da manipulira s tečajem švicarskega franka.