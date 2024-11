Podrobnosti Trumpove načrtovane gospodarske politike sicer niso jasne, glede na predloge pa ZDA po Sprukovih besedah na področju zunanje trgovine čaka izrazito protekcionistična politika, torej politika nadaljnjih carin na uvoz v ZDA. "Kar me skrbi, je seveda tudi nadaljnja politika trgovinskih vojn proti Kitajski oziroma proti komurkoli, ki je v Trumpovi glavi označen kot sovražnik," je dejal.

Trump zgodbo gradi na sovražnikih

Kot je spomnil, so Trump in njegovi svetovalci korporacijam obljubili tako imenovani regresivni davek, "istočasno je iz njegovih izjav in sentimentov mogoče razbrati, da lahko tudi najbogatejši Američani zopet pričakujejo izrazito nižanje davkov, kot je to že nekako tradicija v republikanskih administracijah".

"Medtem so bili Trumpovi nagovori srednjega razreda v času kampanje izrazito populistično naravnani. Celotna zgodba se gradi okoli sovražnikov Amerike," je poudaril.

Javni dolg v ZDA se bo pod republikanskim predsednikom po Sprukovih besedah povečal, "lahko pričakujemo tudi bistveno povečanje same dohodkovne neenakosti in še nadaljnjo polarizacijo". Ključna dejavnika za trajnostno in uspešno gospodarsko rast sta po njegovih besedah dva – vladavina prava ter politična in ekonomska stabilnost. "Trumpov mandat seveda temeljno, če ne celo bivanjsko, ogroža obe," je ocenil.

Gospodarski načrt, ki ga je predlagala demokratska kandidatka Kamala Harris, je bil po Sprukovih besedah za ameriško gospodarstvo bistveno produktivnejši.

Zdravstvo Trumpa ne zanima

Pomanjkljivost, ki jo vidi pri Trumpu, je tudi ignoriranje enega osrednjih izzivov ameriškega gospodarstva in družbe – poslabšanje stanja zdravja ameriške populacije. "To je šlo v času covida-19 zelo navzdol, vidimo tudi, da pričakovana življenjska starost ob rojstvu stagnira. Za Donalda Trumpa in njegovo ekipo so seveda ta vprašanja popolnoma sekundarnega pomena," je dejal.

S Trumpovim prihodom v Belo hišo tudi Evropo čaka negotovost. Spruka med drugim skrbijo varnostna politika in njene posledice. "Opredelitev Donalda Trumpa in njegovega podpredsednika do vprašanja Ukrajine je jasna, zato me resno skrbi razvoj dogodkov. Moramo vedeti, da je Trumpova zunanja politika pisana na kožo samodržcem in avtoritarnim voditeljem v svetu, ki se seveda na norme in načela mednarodnega prava požvižgajo," je dejal.

Evropa se mora tako po njegovih besedah pripraviti na to, da se bo tradicionalno zavezništvo z ZDA v mandatu nekoliko ohladilo. "V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so tudi obrambne politike za samo gospodarsko stabilnost in rast zelo pomembne," je sklenil.