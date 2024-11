Zveza Nato bo ostala enotna ne glede na to, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah v ZDA, je danes v Berlinu dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte in dodal, da je Nato pripravljen sodelovati tako z demokratko Kamalo Harris kot z republikancem Donaldom Trumpom. Ob tem je zaveznice na čelu z Nemčijo pozval k povečanju obrambnih izdatkov.

"Ne glede na to, kdo bo zmagal na volitvah, bomo sodelovali tako s Kamalo Harris kot z Donaldom Trumpom in poskrbeli, da zavezništvo ostane enotno," je dejal Rutte.v ponedeljek na novinarski konferenci z gostiteljem, nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.

Ne dvomi v Trumpa

Nekdanji nizozemski premier, ki je položaj vodje Nata prevzel oktobra, ne dvomi, da bo prihodnji ameriški predsednik še naprej podpiral zavezništvo, saj da je to v interesu ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemirno obdobje, če zmaga Trump

Zaveznice se bojijo, da je pred Natom nemirno obdobje, če bo na torkovih volitvah zmagal Trump. Ta je bil namreč v času svojega predsedovanja med letoma 2017 in 2021 večkrat kritičen do članic Nata, češ da njihovi izdatki za skupno obrambo ne zadoščajo in da zaščito ZDA jemljejo za samoumevno.

Februarja letos je nato izjavil, da bo v primeru izvolitve Rusijo spodbudil k napadu na tiste članice, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti. Obenem se članice Nata bojijo tudi, da bi lahko Trump zmanjšal ali celo ukinil ameriško vojaško pomoč Ukrajini.

Več denarja

Po besedah Rutteja morajo zaveznice na čelu z Nemčijo za obrambo nameniti več sredstev. Nemčija naj bi letos prvič po 30 letih dosegla Natov cilj dveh odstotkov BDP za obrambo. Skupno bo sicer letos po napovedih ta mejnik doseglo 18 zaveznic, medtem ko je lani to uspelo zgolj sedmim.

"Kot nekdanji predsednik vlade vem, da vladam ni vedno lahko dodeliti sredstev za nacionalno obrambo in pomoč Ukrajini, vendar je oboje ključnega pomena za našo kolektivno varnost," je danes v Berlinu še povedal Rutte.