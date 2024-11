Bralci Siola nedvoumno: To bo novi predsednik ZDA

Kot napovedujejo bralci in bralke portala Siol.net, bo jutri na predsedniških volitvah v ZDA zmagal republikanski kandidat Donald Trump. Tako na podlagi spletne ankete meni 56 odstotkov bralcev in bralk Siola, medtem ko Kamali Harris možnost za zmago pripisuje le 39 odstotkov.

56 odstotkov za Donalda Trumpa, 39 odstotkov za Kamalo Harris, 4,3 odstotka sodelujočih pa je vseeno, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil ZDA. To so rezultati ankete med bralci in bralkami našega spletnega medija. V anketi je sodelovalo nekaj več kot 1.400 oseb. Anketa je bila objavljena v dveh člankih o ameriških volitvah, ki ju je prebralo skoraj 70 tisoč obiskovalcev portala Siol.net.

ANKETA Kdo bo novi ameriški predsednik? Donald Trump + 56,12 % 811 glasov

Kamala Harris + 39,58 % 572 glasov

Vseeno mi je + 4,29 % 62 glasov Oddanih 1445 glasov

Kdo so bralci Siol.net?

Gre seveda za anketo, v kateri so naši bralci in bralke lahko sodelovali, če so želeli, in ne ustreza standardom profesionalnega javnomnenjskega poizvedovanja. Pa vendar – bralci in bralke spletnega medija Siol.net so po podatkih Merjenja obiskanosti spletnih strani v Sloveniji (MOSS), ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), nadpovprečno izobraženi. Med drugim jih je več kot tretjina končala vsaj visoko šolo.

So tudi nadpovprečno plačani; več kot desetina jih zasluži več kot 1.800 evrov neto vsak mesec. Skoraj 40 odstotkov jih dela v gospodarstvu, nekaj več kot 15 odstotkov v javnem sektorju, nekaj manj kot desetina pa jih je samozaposlenih.