"Največji izziv zanj je uravnovešanje močne prisotnosti trme ter nagnjenosti k begu pred odgovornostjo. Hrepeni po varnosti, a se boji obveze in občutka ujetosti," o republikanskem predsedniškem kandidatu Donaldu Trumpu pove numerologinja Lili Sorum. Na drugi strani ima tudi demokratka Kamala Harris pred seboj kar nekaj izzivov na področju ega, sprejemanja avtoritete in pa, podobno kot Trump, soočanja s situacijami, ki ji niso pogodu, pred ameriškimi predsedniškimi volitvami na podlagi numeroloških izračunov ugotavlja Lili Sorum.

Oči vsega sveta bodo 5. novembra uprte v Američane. Še posebej v dva, Kamalo Harris in Donalda Trumpa. O predsedniških kandidatih smo si na na podlagi številnih intervjujev, člankov, celo filma, ki so ga posneli o Trumpu, ustvarili določeno mnenje. Kakšna pa sta Harris in Trump v svojem "bistvu", ko se mikrofoni izklopijo, televizijske kamere ugasnejo in se predstava za javnost konča?

Numerologinja Lili Sorum je s pomočjo numerološkeih izračunov, ki se opirajo na datum rojstva ter ime in priimek, ki ga človek dobi ob rojstvu, razkrila značajske lastnosti Harris in Trumpa.

Trmast Trump beži pred odgovornostjo

Kot pravi Sorum, ima 78-letni Trump zelo zanimive numerološke izračune, iz katerih je razvidno, da si iskreno želi biti vizionar, želi si sprememb, obenem pa se spopada z izzivi močnih karmičnih dolgov. Kontroverzni Donald Trump pri 78 letih na misijo za vrnitev v Belo hišo. Foto: Reuters

"Njegovo življenje je polno nihanj iz ene skrajnosti v drugo. Največji izziv zanj je uravnovešanje močne prisotnosti trme ter nagnjenosti k begu pred odgovornostjo. Hrepeni po varnosti, a se boji obveze in občutka ujetosti. Močna prisotnost karmičnih števil nakazuje, da se tekom celotnega življenja sooča s preizkušnjami prevzemanja odgovornosti, resnicoljubnosti, zaupanja vase ter prepoznavanja, ali bolje rečeno, spoštovanja poštenega dela in discipline," pravi Lili Sorum.

Poleg tega stežka loči med poslovno in osebno sfero, mnogokrat kjerkoli izrečene stvari doživlja, kot da so uperjene proti njemu, še kažejo numerološki izračuni.

Harris je sočutna, a ima izzive s sprejemanjem avtoritete

Na drugi ima Harris po besedah numerolologinje v zapisih prednikov mojstrske vibracije števila 22/4, ki simbolizirajo gradnjo za generacije, ki sledijo. Tudi ona ima pred seboj kar nekaj izzivov na področju ega, sprejemanja avtoritete in pa, podobno kot Trump, soočanja s situacijami, ki ji niso pogodu.

"Za njen izračun je značilno, da se lahko nekajkrat v življenju popolnoma spremeni, prelevi v drugačno osebo in nenadoma prestrukturira svoje prioritete. V številu duše ima devet, ki nakazuje na njeno sočutno in mehkejšo plat in pa tudi možno emotivno nihanje," ugotavlja numerologinja. Kamala Harris, ki je nedavno dopolnila 60 let, bi z zmago na volitvah postala prva predsednica ZDA. Foto: Reuters

Numerološki izračuni kažejo, da hudih karmičnih zapisov nima. "V drugi polovici življenja se pojavi karmični dolg, zato si lahko drznemo sklepati, da ga bo pridobila z ne najbolj korektnim političnim delovanjem," opozori Lili Sorum. Ob tem doda, da so njeni izračuni vseeno bolj strukturirani kot Trumpovi, ki sem ter tja ne razlikuje med svojo in dejansko realnostjo.

Numerologija je starodavna veda, ki se opira na razlago simboličnih znamenj, ki jih pripisujemo številom. Vsako število datuma rojstva ter imena in priimka, ki ga človek dobi ob rojstvu, ima posebne lastnosti. Numerologija s pomočjo numeroloških izračunov razkriva značajske lastnosti človeka, njegovo življenjsko pot, izzive in načine, kako jih najlažje premagati. Človeku pomaga razumeti druge in samega sebe, opiše, kako nas dojema okolica, kakšni smo v odnosih in razloži, kako na podlagi vsega tega postopati v prihodnosti.