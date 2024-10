Kamala Harris, prva podpredsednica, ki želi še stopničko višje

Kamala Harris (njeno uradno ime je Kamala Devi Harris) se je rodila 20. oktobra 1964 v Oaklandu v Kaliforniji očetu Donaldu J. Harrisu, ki se je rodil na Jamajki, in materi Shyamali Gopalan, ki se je rodila v Indiji v mestu Madras, prestolnici indijske zvezne države Tamil Nadu. Njena mama je v ZDA prišla študirat leta 1958, tam leta 1962 srečala študenta ekonomije Donalda Harrisa in se z njim poročila leta 1963.

Ločitev staršev, mladost v Kanadi

Leta 1970 sta se starša sprla, začela živeti ločeno in leta 1972 tudi uradno končala zakonsko zvezo. Kamala je skupaj s svojo tri leta mlajšo sestro Mayo živela pri mami. Leta 1976 se je z družino preselila v Montreal v Kanado. Tu je Kamala Harris leta 1981 maturirala. Študij je najprej začela v Kanadi, nato pa nadaljevala v Washingtonu, kjer je leta 1986 diplomirala iz političnih ved in ekonomije. Leta 1989 je v Los Angelesu diplomirala še iz prava.

Uspešna kariera javne tožilke

Leta 1990 je začela kariero javne tožilke v Kaliforniji, najprej kot namestnica okrožnega javnega tožilca v Alamedu in nato v San Franciscu. Med drugim se je ukvarjala z najhujšimi primeri kaznivih dejanj, od umorov, trgovine z mamili, do nasilja tolp, zlorab otrok in posilstev.

Pred predsedniškimi volitvami leta 2020 se je Kamala Harris najprej potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo. Poleti 2019 je imela na televizijskem soočenju burno debato z Joejem Bidnom, kjer mu je očitala sodelovanje z zagovorniki rasne segregacije v preteklosti. Zaradi premajhne podpore je decembra 2019 izstopila iz tekme, naslednje leto pa jo je Biden izbral za svojo podpredsednico. Na fotografiji: debata med Bidnom in Kamalo Harris. Foto: Reuters

Leta 2002 je uspešno kandidirala za okrožno javno tožilko v San Franciscu. S 56 odstotki glasov je premagala protikandidata in njenega nekdanjega šefa Terencea Hallinena. S tem je postala prva temnopolta okrožna javna tožilka v San Franciscu. Leta 2007 je še drugič zmagala na volitvah za okrožno javno tožilko v San Franciscu.

Prva temnopolta kalifornijska državna tožilka

Kot javna tožilke je bila znana po trdi politiki do obtožencev kaznivih dejanj. Med letoma 2011 in 2017 je bila tudi kalifornijska državna tožilka. Na položaj je bila izvoljena leta 2010 kot kandidatka demokratov. S tem je postala prva temnopolta oseba in prva oseba s koreninami v južni Aziji na tem položaju. Pred volitvami je dobila podporo vplivnih demokratov iz Kalifornije, kot je Nancy Pelosi, dolgoletna voditeljica demokratov v predstavniškem domu ameriškega kongresa.

Leta 2012 je nastopila kot govornica na demokratski nacionalni konvenciji in opozorila nase tudi ameriško javnost zunaj Kalifornije. Kot vzhajajočo zvezdo demokratske stranke so jo nagovorili, da kandidira za senat.

Kandidatura za zvezni senat

Leta 2015 je tudi uradno napovedala svojo kandidaturo. V kampanji je zlasti poudarjala reforme zakonodaje o priseljevanju, reformo kazenske zakonodaje, povišanje minimalne plače in pravice žensk do splava. Na volitvah leta 2016 je brez velikih težav zmagala in postala senatorka v Washingtonu. S tem je postala prva senatorka indijskih korenin in šele druga temnopolta ženska na tem položaju.

Kamala Harris je 20. januarja 2021 zaprisegla za podpredsednico ZDA in tako postala prva ženska na tem položaju v ameriški zgodovini. Foto: Guliverimage

Kot senatorka je bila znana po ostrem zasliševanju prič, metodi iz let, ko je bila javna tožilka. Takšni sta bila med drugim zaslišanje tedanjega ameriškega zveznega javnega tožilca Jeffa Sessionsa o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016 ter zaslišanje kandidata za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha.

Spodletela kandidatura za demokratsko predsedniško nominacijo

V začetku leta 2019 je napovedala kandidaturo za demokratsko predsedniško nominacijo. A se v kampanji ni dobro odrezala, zato je že decembra izstopila iz tekme. V televizijskih soočenjih demokratskih kandidatov je izstopala burna debata med njo in Bidnom 27. junija, ko mu je očitala sodelovanje z zagovorniki rasne segregacije v 70. letih.

Po drugi strani pa je Kamala Harris doživela hladno prho v debati s kandidatko Tulsi Gabbard (ta je zdaj v Trumpovem taboru), ki ji je očitala preostro preganjanje temnopoltih zaradi manj hudih kaznivih dejanj in prekrškov.

Biden jo izbere za svojo podpredsednico

Po smrti Georgea Floyda maja 2020 je postala zelo opazna zagovornica družbenih reform. Zaradi Floydove smrt in množičnih protestov po njegovi smrti se je v demokratski stranki okrepil tabor, ki je zagovarjal stališče, da mora Joe Biden kot demokratski predsedniški kandidat za podpredsednico izbrati temnopolto žensko.

Od leta 2014 je Kamala Harris poročena z Dougom Emhoffom. Ta je pravnik, specializiran za zadeve, ki so povezane z zabavno industrijo. Foto: Guliverimage

Biden je avgusta 2020 sporočil, da je za podpredsedniško kandidatko izbral Kamalo Harris. S tem je postala prva temnopolta podpredsedniška kandidatka. Novembra 2020 je z Bidnovo zmago postala tudi prva podpredsednica v ameriški zgodovini.

Kot podpredsednica je bila zadolžena tudi za obravnavo vzrokov za povečano priseljevanje iz Latinska Amerike v ZDA. Zaradi številnih nezakonitih prestopov ameriško-mehiške meje ji republikanci, ki so naredili to temo za eno od glavnih na letošnjih volitvah, očitajo, da ji je ta naloga spodletela.

Kamala postane predsedniška kandidatka

Potem ko se je Biden 28. junija slabo odrezal v debati s Trumpom, so se med demokrati okrepile zahteve, naj ostareli predsednik, ki je sicer z lahkoto zmagal na demokratskih primarnih volitvah, odstopi od letošnje kandidature. Na koncu je Biden 21. julija uslišal njihove pozive, stranka pa je potem hitro strnila vrste okoli Kamale Harris.

Če bo na volitvah 5. novembra izvoljena, bo postala prva ženska na čelu ZDA. To leta 2016 kot prvi ženski predsedniški kandidatki, tudi demokratki, ni uspelo Hillary Clinton. V nasprotju z napovedmi anket je tedaj izgubila proti Trumpu. Ankete tudi zdaj napovedujejo prednost Kamali Harris, vendar pa je razlika s Trumpom zaenkrat zelo majhna, na ravni merske napake.

Zasebno življenje Kamale Harris

Kamala Harris je bila v 90. letih v zvezi z demokratskim politikom Williejem Brownom. Ta je bil med letoma 1980 in 1995 vodja kalifornijskih demokratov v kalifornijski državni skupščini, leta 1996 pa je postal prvi temnopolti župan San Francisca. Republikanci Kamali Harris očitajo, da ji je Brown pomagal pri njeni karieri.

Leta 2013 je na slepem zmenku spoznala pravnika Douga Emhoffa ter se z njim poročila avgusta 2014. S tem je postala mačeha moževima otrokoma iz njegovega prvega zakona, sinu Coleu in hčerki Elli. Cole in Elli Kamali pravita Mamala. Lastnih bioloških otrok nima, zaradi česar je prav tako včasih tarča republikancev, pa čeprav je pojasnjevala, da ji biološko materinstvo ni bilo dano.