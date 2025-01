Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v sredo zvečer v poslovilnem nagovoru Američanom posvaril pred koncentracijo moči v rokah peščice najbogatejših. V zadnjem televizijskem govoru iz Bele hiše je opozoril tudi na podnebne spremembe in dezinformacije na družbenih medijih ter kot enega svojih dosežkov omenil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

"V ZDA danes nastaja oligarhija posameznikov z izjemnim bogastvom, močjo in vplivom. Ta oligarhija ogroža ameriško demokracijo in pravice ter svoboščine vseh Američanov," je v svojem poslovilnem govoru po poročanju The Guardiana dejal Joe Biden.

Pri tem je opozoril na izjemno bogat tehnološko-industrijski kompleks, ki lahko ima po njegovih besedah nenadzorovano moč nad Američani, s čimer je po poročanju britanskega BBC posredno omenil najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska, ki je blizu Trumpu in je tudi finančno podprl njegovo volilno kampanjo.

V govoru iz Ovalne pisarne, kjer se je zbrala njegova družina, je Biden izpostavil tudi dosežke svoje administracije v petletnem mandatu - nova delovna mesta, investicije v infrastrukturo, zdravstveno varstvo, ravnanje ob pandemiji covida-19 in zagotavljanje večje varnosti v ZDA. Ob tem je poudaril, da bo trajalo še nekaj časa, da bodo v ZDA v celoti čutili vse učinke dela njegove vlade.

V sredo objavljena anketa ameriške televizije CNN je pokazala, da ima o Bidnu pozitivno mnenje le 36 odstotkov Američanov.

Vrsta opozoril

Biden je prihajajoči administraciji Donalda Trumpa zaželel uspeh, nato pa podal vrsto opozoril.

Med drugim je dejal, da želijo močne sile s svojim nenadzorovanim vplivom odpraviti ukrepe, ki so jih sprejeli za spopadanje s podnebno krizo, da bi služile svojim lastnim interesom za moč in dobiček.

Opozoril je tudi, da so Američani zasuti z lažnimi in netočnimi informacijami, kar omogoča zlorabo moči. Kritičen je bil tudi podjetij, ki obvladujejo družbene medije, kot je Meta, ki je nedavno napovedala, da ne bo več sodelovala z neodvisnimi preverjevalci dejstev. "Družbeni mediji se odpovedujejo preverjanju dejstev. Resnico dušijo laži zaradi moči in dobička," je dejal.

Nevarnosti umetne inteligence

V zvezi s tem je kritiziral tudi vrhovno sodišče ZDA in pozval k omejitvi mandata vrhovnih sodnikov.

Med drugim je opozoril tudi na nevarnosti umetne inteligence in dejal, da mora Amerika pri tem prevzeti vodilno vlogo pred državami, kot je Kitajska. Potrdil je tudi, da se zaveda, da je njegova dediščina boja proti podnebnim spremembam ogrožena. Trump in republikanci napovedujejo odpravljanje zelenih politik Bidnove vlade.

V poslovilnem govoru je Biden kot enega svojih dosežkov omenil v sredo doseženi dogovor o prekinitvi ognja v Gazi med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Kot je dejal Biden , ki je maja lani predložil svoj načrt za končanje vojne v Gazi, so bila pogajanja ena najtežjih v njegovi karieri.

Več kot 100 strani dolg seznam dosežkov Bidnove vlade

Ob koncu govora pozval Američane, naj varujejo svojo državo.

V pisni napovedi svojega nagovora je Biden v sredo namignil, da se je za kandidaturo za drugi mandat odločil zaradi Trumpa, ki ga ni posebej omenil. "Kandidiral sem, ker sem verjel, da je na kocki sama duša Amerike in to še vedno verjamem. Državi sem dal srce in dušo," je zapisal.

Bela hiša pa je v sredo objavila več kot 100 strani dolg seznam dosežkov Bidnove vlade, kjer izstopata potrditvi zakona o obnovi infrastrukture in boja proti inflaciji, ki se je do volitev sicer unesla, vendar so cene življenjskih potrebščin ostale višje kot leta 2020, ko je Biden porazil Trumpa.