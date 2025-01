Biden s strožjimi sankcijami za Zahodni Balkan

Iz Bele hiše so v sredo sporočili, da so spremembe sprejeli v kontekstu dogodkov na Zahodnem Balkanu, vključno z nenehnimi poskusi posameznikov, da ogrozijo suverenost in ozemeljsko celovitost držav v regiji, pa tudi z ogrožanjem povojnih sporazumov in obsežno korupcijo, ki spodkopava vladavino prava.

Sankcije bodo odslej lahko vključevale tudi zakonce in odrasle otroke posameznikov, katerih premoženje je blokirano, piše v spremenjeni uredbi, ki jo je na svoji uradni spletni strani objavila Bela hiša.

Nanašale se bodo tudi na voditelje, uradnike ali člane entitet, vključno z vladnimi entitetami, ki so sodelovali ali poskušajo sodelovati pri ogrožanju miru in stabilnosti, korupciji in drugih naštetih dejavnostih ali katerih premoženje je blokirano v skladu s to uredbo. Sankcionirali bodo tudi tiste, ki posredno ali neposredno nadzorujejo posameznike z blokiranim premoženjem.

ZDA so začele uvajati sankcije za Zahodni Balkan leta 2001, v letih 2003 in 2021 pa so jih z izvršnim ukazom dopolnile.

Na seznamu sankcioniranih je na podlagi te uredbe trenutno več kot deset fizičnih in pravnih oseb iz držav Zahodnega Balkana. Med njimi so predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik, podpredsednik srbske vlade Aleksandar Vulin in nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski.