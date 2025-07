V muzeju Fitzwilliam v Cambridgeu so konservatorji med pripravami na razstavo na štiri tisoč let starem egipčanskem glinenem artefaktu – hiši duš – naleteli na odtis dlani. Odtis so našli na podstavku hiše duš – daritvenega pladnja v obliki stavbe, ki so ga v grobnicah verjetno uporabljali za polaganje daritvene hrane ali kot bivališče duš.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP so konservatorji odtis dlani odkrili ob podrobnem pregledu med letoma 2055 in 1650 pr. Kr. nastale glinene strukture. "Še nikoli nisem videla tako popolnega odtisa dlani na egipčanskem predmetu," je povedala egiptologinja in glavna kustosinja v muzeju Helen Strudwick.

Odtis roke je nastal med dvigovanjem hiše duš pred sušenjem in žganjem. "Ko vidiš nekaj takšnega, se počutiš zelo blizu osebi, ki je na predmetu pustila svoj pečat," je Strudwick povedala za AFP in odkritje opisala kot razburljiv trenutek.

O egipčanskih lončarjih je danes znanega le malo

Hiša duš bo vključena v razstavo z naslovom Izdelano v starodavnem Egiptu, ki jo bodo v muzeju odprli 3. oktobra in na kateri bo poudarek na obrtnikih, ki so v starem Egiptu izdelovali nakit, keramiko in skulpture. Po kustosinjinih besedah je namreč pomembno razumeti, kako so bili ti predmeti izdelani, da "bi jih lahko ustrezno negovali".

V muzeju se raziskovanju tega vidika posvečajo od leta 2014. O egipčanskih lončarjih je danes znanega le malo. Ker je bila keramika manj cenjena, so imeli verjetno nižji družbeni status kot drugi obrtniki.

Na podlagi odtisa roke ni mogoče reči ničesar o identiteti osebe

Kot je še povedala Strudwick, na podlagi odtisa roke ni mogoče reči ničesar o identiteti osebe. Je pa odtis precej majhen. "Če gre za odtis moške roke, je glede na njegovo velikost mogoče, da je šlo za mlajšega moškega. Mogoče je tudi, da so bili za prenašanje izdelkov v delavnici odgovorni mlajši delavci," je ugibala.

Po njenem mnenju se je stroka pogosto premalo posvečala obrtnikom starega Egipta, vendar pa je z novimi raziskovalnimi metodami mogoči vedno več izvedeti o tem, kako so delali in živeli.