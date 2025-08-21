Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Četrtek, 21. 8. 2025, 16.08

23 minut

Pred obalo Aleksandrije na površje dvignili potopljene artefakte Starega Egipta #video

Iz Sredozemskega morja pred obalo Aleksandrije so prvič po skoraj četrt stoletja na površje dvignili potopljene artefakte Starega Egipta, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili v Egiptu.

Potapljači so štiri predmete z vrvjo pritrdili na žerjav, ta pa jih je posamično dvignil iz blatne vode. Artefakte so nato previdno postavili na ogled med slovesnostjo v zalivu Abu Kir blizu Aleksandrije.

Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja Starega Egipta, ki je trajalo od leta 672 do leta 332 pred Kristusom, ali Ptolomejskega obdobja, ki mu je sledilo in se je končalo leta 30 pred Kristusom. Ocenjujejo, da je bil kip prvotno dolg pet metrov.

Prvi predmeti, ki so jih dvignili iz morja, po letu 2001

Po besedah prvega moža egiptovskega vrhovnega sveta za starine Mohameda Ismaila Kaleda gre za prve predmete, ki so jih dvignili iz morja po letu 2001.

Kot je dodal, so predmeti del arheološkega projekta, ki se je začel leta 2023, ko so arheologi začeli dokumentirati podvodne strukture, najdene približno 2,5 kilometra stran od starodavnega potopljenega mesta Thonis-Heracleion v zalivu Abu Kir.

Odkrili so tudi ladjo

Arheologi so odkrili tudi ladjo, podrobnosti o njej pa bodo po Kaledovih navedbah znane po izvedeni podvodni raziskavi.

Mesto Thonis-Heracleion so odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja. Strokovnjaki menijo, da se je potopilo po potresu, ki je prizadel Egipt v 2. stoletju pred Kristusom.

Ohrid, Ohridsko jezero
Novice Na dnu Ohridskega jezera odkrili ostanke osem tisoč let stare skupnosti
arheologija
Novice V Angliji odkrili ostanke rimske naselbine iz železne dobe
