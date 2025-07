V Angliji odkrili ostanke rimske naselbine iz železne dobe

Angleški arheologi so med izkopavanji v bližini vasi na območju Cotswolda na jugu Anglije odkrili ostanke rimske naselbine iz železne dobe. Izkopavanja so sledila najdbi dveh železnih mečev rimske konjenice pred dvema letoma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Meča so po najdbi podarili Muzeju Corinium v Cirencesterju, kjer bosta javnosti na ogled od 2. avgusta.

Sledile so geofizikalne raziskave območja, kjer so našli meča. Te so razkrile možnost obsežnih prazgodovinskih in rimsko-britanskih ostankov. Izkopavanja v začetku letošnjega leta so odkrila dokaze o naseljih, ki bi lahko obstajala več stoletij.

Roman villa discovered in Cotswold village after detectorists unearth rare swords

Krožni jarki iz železne dobe in morda tudi rimska vila

Med drugim so odkrili krožne jarke iz železne dobe, obsežen pravokoten ograjen prostor in ostanke rimskih stavb iz apnenca, kar bi lahko nakazovalo, da je tukaj nekoč stala rimska vila.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo potrebnih še več arheoloških raziskav, zaradi česar bi lahko angleškemu ministrstvu za kulturo, medije in šport tudi priporočili, da najdišče ustrezno zaščiti.

https://t.co/xRAIzrEnpp

Ian Barnes, višji arheolog pri angleški agenciji za narodno dediščino Historic England, je pojasnil, da ta izkopavanja ponujajo dragocen vpogled v naravo vzorcev naselij od starejše železne dobe do rimskega obdobja v Gloucestershiru. "Novi dokazi nam bodo pomagali bolje razumeti, kaj se je dogajalo v obdobju rimskega osvajanja, ki je moralo biti burno obdobje," je dodal.