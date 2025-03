Izraelski raziskovalci so v bližini Mrtvega morja odkrili veliko, piramidi podobno stavbo. Približno 2200 let stara stavba je nastala v obdobju Ptolemajcev (od 305 do 30 let pred Kristusom) in obdobju Selevkidskega cesarstva (312–47 pred Kristusom), so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz izraelskega urada za starine.

Arheologi zdaj poskušajo najti odgovor na zanimivo zgodovinsko skrivnost, kakšen je bil namen ogromne, piramidi podobne stavbe, ki jo sestavljajo ročno izklesani kamni, od katerih vsak tehta več sto kilogramov. Pod njimi so odkrili tudi nekakšno počivališče.

Mysterious 2,200-year-old pyramid and ancient artifacts unearthed in the Judean Desert



A significant archaeological excavation is currently being conducted in the Judean Desert, where a gigantic 2,200-year-old pyramidal monument, which dates back to the Hellenistic period, has… pic.twitter.com/PDjIpPMC94 — Deborah (@Deborah07849071) March 26, 2025

Med izkopavanji severno od Nahal Zoharja so našli tudi dokumente, napisane na papirusu v grščini, bronaste kovance ter orožje, leseno orodje in tkanine. Kot so poudarili v Izraelu, gre za "eno najbogatejših in najzanimivejših izkopavanj v Judejski puščavi".

Archaeologists in #Israel have uncovered a massive, pyramid-like structure dating back 2,200 years in the #JudeanDesert, north of #NahalZohar.https://t.co/lDrwuq0WMN — The Media Line (@TheMediaLine) March 25, 2025

Številni predmeti so zaradi puščavskega podnebja dobro ohranjeni

Zaradi puščavskega podnebja so številni predmeti dobro ohranjeni, ni pa še jasno, kakšnemu namenu je ogromna stavba nekoč služila. Lahko bi bila stražni stolp na pomembni trgovski poti ali označba za grob oziroma starodavni spomenik.

Загадка пирамиды у Мертвого моря: раскопки на ручье Зохарhttps://t.co/hf1TgnJjB4 pic.twitter.com/l1eP0IT2sR — NEWSru Israel (@NewsruIsrael) March 25, 2025

Selevkidsko cesarstvo je nastalo po smrti Aleksandra Velikega. Ta je umrl leta 323 pred Kristusom brez odraslih potomcev in zapustil ogromen imperij, ki so si ga kasneje razdelili Aleksandrovi generali Ptolemaj, Kasander, Lizimah in Selevk.

