Danski arheologi so odkrili štiri tisoč let star krog lesenih kolov, za katerega menijo, da bi ga lahko povezali s svetovno znano angleško megalitsko strukturo Stonehenge. 45 lesenih neolitskih kolov je postavljenih v krogu s premerom 30 metrov in stojijo v medsebojni razdalji dveh metrov. Našli so jih med gradbenimi deli v mestu Aars na severu Danske.

"To je najdba, ki se zgodi enkrat v življenju," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala predstavnica mestnega muzeja Vesthimmerland Sidsel Wahlin. Kot je dodala, krožna struktura nakazuje na močno povezavo z angleško prazgodovinsko megalitsko strukturo z dvema kamnitima krogoma v Stonehengeu na jugu Anglije. Ta naj bi bila postavljena med letoma 3.100 in 1.600 pr. n. št.

Danski arheologi zdaj poskušajo ugotoviti, ali tudi v Aarsu obstaja še en krog. Wahlin je ob tem povedala, da so na danskem otoku Bornholm našli nekaj lesenih krogov, ki veljajo za del obrednega čaščenja sonca. Dodala je, da je krog v Aarsu "prvi večje vrste, ki ga bodo lahko ustrezno raziskali".

Našli tudi naselbino iz zgodnje bronaste dobe

Arheologi so na gradbišču najprej našli naselbino iz zgodnje bronaste dobe (od 1.700 do 1.500 pr. n. št.), ki je vključevala grob poglavarjev in bronast meč. Ko so nadaljevali z izkopavanjem, so sprva pričakovali hišo in nekaj ograje, a se je hitro izkazalo, da gre za vhodni prostor zelo dobro načrtovane, rahlo ovalne strukture.

Arheologi ocenjujejo, da leseni krog izvira iz približno dva tisoč let pr. n. št. Začeli so postopek, s katerim bodo ugotovili njegovo dejansko starost in namen. Arheologi iščejo tudi obredne predmete, kot so kremenove puščične konice in bodala.

Wahlin je še povedala, da bodo skušali ugotoviti, ali obstajajo povezave med regijami in drugimi ljudstvi, tudi tistimi, ki so zgradili Stonehenge. Dodala je, da je na keramiki in grobovih, ki so jih že našli, mogoče opaziti vpliv drugih regij.

