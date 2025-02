Izkopavanja v arheološkem parku Pompeji so razkrila novo Vilo misterijev, v kateri so arheologi odkrili veliko banketno dvorano z dobro ohranjenimi freskami. Na treh stenah je upodobljen sprevod figur v skoraj naravni velikosti v čast grškemu bogu vina Dionizu. Četrta stena dvorane se je odpirala na vrt.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa freske prikazujejo plesalce, lovce in njihov plen, flavtiste in številne druge like. Datirana je v čas med letoma 40 in 30 pred Kristusom (p. n. št.).

Po besedah direktorja arheološkega parka Gabriela Zuchtriegla imajo tovrstne upodobitve "globoko religiozen pomen", tu so bile namenjene okrasitvi prostora, v katerem so potekali banketi in praznovanja.

Po besedah italijanskega ministra za kulturo gre za zgodovinski trenutek

Kot je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v sredo povedal italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, novo odkritje ponuja vpogled v osupljiv svet. Po njegovih besedah gre za zgodovinski trenutek, ko se nam Pompeji razkrivajo v svoji skrivnostni veličini, saj na novo odkrite freske predstavljajo edinstveno pričevanje, kakršna so med arheološkimi odkritji redka. Minister je tudi spomnil, da so v arheološkem parku Pompeji v letih 2023 in 2024 našteli več kot štiri milijone obiskovalcev.

Prva Vila misterijev, ki stoji v severnem delu Pompejev, zunaj mestnega obzidja, je bila odkrita med izkopavanji leta 1909. Bila je izjemno dobro ohranjena, čeprav jo je ob izbruhu Vezuva leta 79 prekrila več kot devet metrov debela plast vulkanskega pepela. Zelo dobro so se ohranile freske s figurami v skoraj naravni velikosti, ki v velikem delu prikazujejo boga Dioniza, zaščitnika vinske trte.

