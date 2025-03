Ob Ljubljanici se sprehodite po sledeh stare Emone

Pred gradnjo večnamenskega kompleksa Emonika so spomladi in poleti 2024 potekala arheološka izkopavanja. Med najdbami, ki so jih arheologi našli, so tudi unikatni rimski predmeti, kot je zlat uhan s smaragdom.

Razstava na voljo do konca marca prihodnje leto

Sprehajalce na Krakovskem nasipu skozi potek arheoloških del popelje fotografska razstava, ki je za ogled na voljo vse do konca marca prihodnje leto. Nova rimska odkritja pod Emoniko se sicer predstavljajo sočasno v sklopu dveh razstav. Poleg fotografske razstave na Krakovskem nasipu so v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana do 1. junija letos za ogled na voljo izbrane arheološke najdbe.

Razstavi sta rezultat sodelovanja družbe Mendota Invest, Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Turizma Ljubljana in Skupine Stik.

Odkritje zlatega uhana s smaragdom

Arheološka izkopavanja na območju Emonike so razkrila tudi še neraziskane dele severnega grobišča Emone, stransko cesto, ki je od glavne vodila proti vzhodu, in sledi emonske zemljiške razdelitve, ki do zdaj kljub intenzivnim raziskavam še ni bila najdena.

Raziskovalna arheološka dela so znotraj severnega emonskega grobišča odkrila 183 rimskih grobov. Ti so hranili posodje, balzamarije, žare in nakit ter druge artefakte, ki so jih stari Rimljani v grob pokojnikov položili, da bi jih pospremili v onstranstvo. Med najdbami v grobovih so bile pogosto oljenke in majhna lončena svetila, ki naj bi po prepričanju starih Rimljanov pokojnikom razsvetljevala pot. Zanimivo je tudi odkritje zlatega uhana s smaragdom. Z družbe Mendota Invest so namreč sporočili, da so raziskovalna dela enak uhan odkrila tudi v Budimpešti, trenutno pa preiskujejo podatek, ali gre za delo istega obrtnika oziroma izdelovalca.

