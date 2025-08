Hrvaška načrtuje, da bo do konca leta 2030 zgradila približno devet tisoč stanovanj za prodajo ali najem, je po poročanju hrvaškega medija Poslovni dnevnik včeraj poudaril podpredsednik vlade in minister za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo ter državno premoženje Branko Bačić. Na konferenci za medije je tudi poudaril, da je hrvaška vlada marca sprejela Nacionalni stanovanjski načrt do leta 2030, pri čemer naj bi do konca tega leta sprejeli celoten zakonodajni paket za njegovo uresničitev.

50 odstotkov v prodajo, 50 odstotkov v neprofitni najem

Gradnjo stanovanj bo vodila Agencija za pravni promet in posredovanje z nepremičninami (APN), pri čemer bo 50 odstotkov teh stanovanj namenjenih za prodajo in 50 odstotkov za neprofitni najem. "V prihodnjem letu od občin pričakujemo, da sprejmejo svoje stanovanjske programe ter nam sporočijo svoje potrebe in možne lokacije za gradnjo," je dejal Bačić.

Hrvaški minister je tudi komentiral program družbeno spodbujene stanovanjske gradnje (POS), v okviru katerega je bilo v preteklih 23 letih zgrajenih 9.126 stanovanj. Vendar so lani v okviru programa zgradili le 169 stanovanj, kar je za skoraj polovico manj kot leta 2023, ko je bilo zgrajenih 300 stanovanj.

Maksimalna prodajna cena 2.104 evre za kvadratni meter

Vzrok za upad državne gradnje so bile tudi cene; nekatera javna naročila so zaradi preseganja zakonskih cen ustavljena, saj so izvajalci ponujali višje cene. Nedavne zakonodajne spremembe so uvedle etalonsko ceno gradnje pri 1.315 evrih za kvadratni meter z DDV in maksimalno prodajno ceno stanovanja pri 2.104 evrih za kvadratni meter.

"Prepričan sem, da bomo s tem novim etalonom in zakonom o dostopnem stanovanju dosegli cilj devet tisoč stanovanj do konca leta 2030," je poudaril Bačić.

Tudi zasebna stanovanja za neprofitni najem

Hrvaška vlada želi stanovanjsko problematiko reševati tudi s stanovanji zasebnikov. To želijo doseči s Programom dostopnega najema, ki bo v javni razpravi predvidoma kmalu. Zasebni lastniki, ki bodo stanovanja prepustili APN, bodo prejeli dvoletno nadomestilo v višini lokalne mediane cene najema, APN pa bo prevzel vse odnose z najemniki. Prvi obrok (60 odstotkov vrednosti najema) bodo zasebniki prejeli takoj po podpisu pogodbe, drugi obrok pa po polovici najemnega obdobja.

Za stanovanje velikosti 65 kvadratnih metrov v Zagrebu, ki ga bodo oddali državni agenciji za obdobje šestih let, bodo zasebni lastniki prejeli približno 50 tisoč evrov, od tega 31 tisoč evrov takoj, preostanek pa po treh letih.

Najemniki bodo najemnino plačevali APN glede na svoje prihodke. V izračunu višine najemnine bodo upoštevane različne okoliščine (dohodek, kraj prebivanja, velikost gospodinjstva, starost, izobrazba itd.), razlika med neprofitno najemnino in povprečno najemnino na trgu pa bo lastnikom nepremičnine krila država.

Tudi tako bodo pomagali mladim

Hrvaška vlada je tudi pripravila nov zakon, ki je namenjen mladim, ki iščejo prvi dom. Zakon vključuje gradnjo in obnovo stanovanjskih enot v manjših krajih na Hrvaškem.

V prvem valu nameravajo sofinancirati obnovo in gradnjo 363 stanovanj v 50 lokalnih občinah, nato pa še 130 družinskih hiš v 11 območjih. Za to je predvidenih približno 113 milijonov evrov iz nacionalnega načrta za okrevanje.