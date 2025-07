V Zagrebu danes poteka vojaška parada ob 30. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je večinoma končala vojna na Hrvaškem. Na paradi sodelujejo vse veje hrvaških oboroženih sil, ki jih predstavlja okoli 3.400 vojakov in 500 vozil.

Na slovesnosti v prisotnosti državnega vrha sodelujejo vse veje hrvaških oboroženih sil – kopenska vojska, mornarica in letalstvo – ki jih predstavlja okoli 3.400 vojakov in 500 vozil.

V programu parade je polet celotne eskadrilje hrvaških lovcev ter prikaz bojnih dronov, oklepnih vozil in tankov. Plovbo mornarice bodo iz Dalmacije prenašali na velikih zaslonih. Foto: Pixsell/Josip Miskovic

Slovesnosti so se prvič pridružili tudi pripadniki oboroženih sil iz osmih držav, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na paradi med drugim sodelujejo še ministrstvo za notranje zadeve, civilna zaščita, hrvaška gasilska zveza in hrvaška gorska reševalna služba, vključuje pa tudi dvourni kulturno-umetniški program. Zaradi dogodka so zaprte številne ceste v prestolnici.

Obletnico Nevihte na Hrvaškem praznujejo 5. avgusta, ta dan pa velja za enega največjih državnih praznikov. Med Nevihto, ki je potekala od 4. do 7. avgusta 1995, so hrvaške sile osvobodile veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski separatisti.

Foto: Pixsell/Josip Miskovic

Po hrvaških virih je med Nevihto državo zapustilo okoli 90 tisoč hrvaških Srbov. Domov naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč. Po srbskih podatkih pa naj bi bilo med Nevihto in po njej s Hrvaške pregnanih 220 tisoč Srbov, pogrešanih in ubitih pa okoli 1.960.

Foto: Pixsell/Mia Slafhauser