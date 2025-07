Navkljub obsežnim sankcijam Zahoda se je vojna v Ukrajini prevesila že v četrto leto. Čeprav so razpoke v ruskem gospodarstvu vse bolj vidne, bi Rusija vojno lahko financirala še več let, analizo ameriškega Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) povzema Business Insider.

Obrambni izdatki v Rusiji bodo glede na napovedi režima v Kremlju v letu 2025 dosegli rekorden delež v obdobju po razpadu Sovjetske zveze – kar 6,3 odstotka BDP – in bi lahko še naprej rasli. Navkljub znakom gospodarskega upočasnjevanja ali celo recesije.

"Rusko gospodarstvo je v naslednjih nekaj letih videti vzdržno," ocenjujejo analitiki CSIS. Po njihovih napovedih bi lahko Kremelj vojno izčrpavanje nadaljeval vsaj do leta 2027.

Kaj se sploh dogaja v Rusiji?

Kaj točno se sicer dogaja z ruskim gospodarstvom, je zaradi propagande Kremlja in netransparentnosti javnih financ Rusije težko ugotoviti. Proizvodna dejavnost se je prejšnji mesec skrčila, zaposlenost je upadla, rast BDP pa se je v prvem četrtletju močno upočasnila – s 4,5 odstotka na le 1,4 odstotka.

Kljub temu rusko gospodarstvo in stanje ruskih javnih financ še vedno presenečata zahodne analitike, ki so zlom države napovedovali že kar nekaj časa. Odgovor za "gospodarski čudež" Rusije, kje s koncem izvoza energentov na Zahod prejela močan udarec za gospodarstvo, se seveda skriva v hitro rastočem vojaško-industrijskem kompleksu.

Kdo vse ima koristi od vojne?

"Čeprav je Rusija postala najbolj sankcionirana država na svetu, ji je uspelo zaobiti številne gospodarske omejitve, ohraniti visoke prihodke od prodaje energentov in uravnotežen proračun, vlagati v vojaški in obrambni sektor, povečati domačo proizvodnjo orožja in opreme ter celo spodbuditi gospodarsko rast," so zapisali ameriški analitiki.

Ti tudi poudarjajo, da je militarizirano gospodarstvo vzpostavilo široko mrežo političnih in gospodarskih interesentov – od elit do običajnih delavcev –, ki imajo koristi od nadaljevanja konflikta. To pomeni, da je vsak večji upad vojaške dejavnosti politično in ekonomsko malo verjeten.

Tudi če bi prišlo do prekinitve ognja, bi Rusija v prihodnjem desetletju lahko znova zgradila in celo razširila svojo vojsko.

"Družbene spremembe, ki jih je sprožila vojna, so tako obsežne, da proces militarizacije družbe verjetno ne bo prenehal niti po koncu vojne v Ukrajini," opozarjajo analitiki CSIS.

"Rusija se morda pripravlja na prihodnji spopad z Natom"

Tudi strateški pristop Kremlja se ni omilil. CSIS ugotavlja, da se Rusija pripravlja na dolgotrajno konfrontacijo z Natom, pri čemer vojno izkorišča za modernizacijo svojih sil in preizkušanje odločnosti Zahoda.

Poleg konvencionalnega orožja je Rusija okrepila tudi hibridno vojskovanje, vključno s kibernetskimi napadi, dezinformacijami, sabotažami, političnim vmešavanjem in napadi na kritično infrastrukturo. Ta orodja Moskvi omogočajo agresivno delovanje na več frontah hkrati.

"Čeprav je Rusija v konvencionalnem smislu šibkejša od Nata, danes predstavlja večjo grožnjo evropski varnosti, kot jo je leta 2022," piše v poročilu CSIS.

Kremelj se iz preteklih neuspehov hitro uči, se hitro prilagaja in postaja vse bolj samozavesten, saj meni, da Zahod ni pripravljen odločilno ukrepati.

"Obsežne reforme ruske vojske kažejo, da se Moskva morda pripravlja na nekakšen prihodnji spopad z Natom – morda celo na velik konvencionalni vojni konflikt v naslednjem desetletju," so v analizi še zapisali analitiki CSIS.