Rusija je danes začela izvajati neposredne komercialne lete v Severno Korejo, kar je še en znak poglabljanja vezi z azijsko zaveznico, ki ji pomaga v vojni v Ukrajini. Prvi let iz Moskve v Pjongjang z družbo Nordwind Airlines je predviden za danes ob 18. uri po srednjeevropskem času. Trajal naj bi osem ur.

Družba Nordwind Airlines, ki je pred uvedbo sankcij EU zoper Rusijo izvajala lete v počitniške destinacije v Evropi, je karte za ta let prodajala po ceni 45.000 rubljev (okoli 485 evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ruske državne tiskovne agencije Tass je povratni let, torej iz Pjongjanga v Moskvo, predviden v torek.

Poglobili vojaški vezi

Rusko ministrstvo za promet je sporočilo, da bodo lete med prestolnicama izvajali enkrat mesečno. Pred tem sta državi junija ponovno vzpostavili železniško povezavo med Moskvo in Pjongjangom, ki so jo ukinili leta 2020 med pandemijo covida-19 in velja za najdaljšo neposredno železniško povezavo na svetu.

Od začetka ruskega napada na Ukrajino sta državi poglobili tudi vojaške vezi. Junija lani sta podpisali pogodbo o strateškem partnerstvu, ki med drugim predvideva vzajemno pomoč v primeru agresije zoper eno od njiju.

