Severnokorejske oblasti so danes zaradi neuspele splavitve nove vojaške ladje pridržale tri ljudi. Obenem nadaljujejo preiskavo sredine nesreče, v kateri naj bi bil poškodovan 5.000-tonski rušilec, danes poročajo državni mediji, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP. Satelitski posnetki prikazujejo severnokorejsko vojaško ladjo, pokrito z modro ponjavo.

Nesreča se je zgodila v sredo na slovesnosti ob splavitvi novega plovila v pristaniškem mestu Chongjin. Deli dna bojne ladje naj bi bili pri tem glede na prve ocene zdrobljeni.

Na slovesnosti je bil prisoten tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki je incident označil za "kaznivo dejanje zaradi popolne malomarnosti".

Glede na današnje poročanje uradne državne agencije KCNA so oblasti v zvezi z nesrečo prijele glavnega inženirja ladjedelnice Chongjin, kjer so ladjo zgradili, pa tudi vodjo gradnje in upravnega vodjo ladjedelnice. Poročilo trojico opisuje kot odgovorno za nesrečo.

Kaj pravi Južna Koreja?

Južnokorejska vojska je ob sklicevanju na informacije ameriških in seulskih obveščevalcev poročala, da je Severni Koreji spodletel poskus stranskega spusta bojne ladje, ki je nagnjena obstala v vodi.

KCNA, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, je po drugi strani poročala, da v nasprotju s prvotnimi ocenami v dnu ladje ni lukenj, obseg škode pa da ni resen.

Glede na velikost ladje južnokorejska vojska ocenjuje, da je podobna 5.000-tonskemu rušilcu, ki ga je Severna Koreja predstavila prejšnji mesec. Pjongjang ga je takrat opisal kot opremljenega z najmočnejšim orožjem, uporabljati pa naj bi ga začeli prihodnje leto.

Seul meni, da je Severna Koreja pri razvoju tako prejšnji mesec predstavljenega rušilca kot ladje, udeležene v sredini nesreči, lahko imela pomoč Rusije, še piše AFP.