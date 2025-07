Šok v ameriški vojski: se lahko sploh kosajo s Kitajci?

Ameriške prestrezne rakete Thaad so imele ključno vlogo v nedavni vojni med Izraelom in Iranom, vendar pa hitro izčrpavanje zalog razkriva slabosti ameriških obrambnih zmogljivosti. To pomanjkanje prestreznih raket v ameriški vojski povečuje zaskrbljenost, da so ZDA morda slabo opremljene za prihodnje spopade, na primer v indijsko-pacifiškem območju proti Kitajski ali Severni Koreji.

Terminalna obramba na visoki nadmorski višini (Thaad) je ameriški sistem protiraketne obrambe, ki prestreže balistične rakete v njihovi zadnji (oziroma terminalni) fazi letenja na velikih nadmorskih višinah. Sistem je bil uporabljen tudi v nedavni 12-dnevni izraelsko-iranski vojni, piše nemški medij Focus.

Ameriška pomoč Izraelu pred iranskimi napadi

Kot vemo, je junija letos Izrael bombardiral iranske jedrske objekte in vojaške cilje, Iran pa se je odzval z obsežnimi napadi na izraelska mesta z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki.

ZDA, tesni zaveznik Izraela, so v pomoč judovski državi namestile svoje sisteme Thaad za zaščito izraelskih mest pred iranskimi napadi. Vendar pa poročilo CNN in drugih virov kaže, da so se zaloge sistema Thaad med 12-dnevnim konfliktom skrb vzbujajoče zmanjšale, kar postavlja pod vprašaj strateške zmogljivosti ZDA.

Thaad uničuje balistične rakete s kinetično energijo

Sistem Thaad, ki ga je razvil Lockheed Martin, ima doseg do 200 kilometrov in sposobnost zadetka ciljev do 150 kilometrov visoko. Thaad je osrednja komponenta obrambne strategije ZDA in njenih zaveznikov.

Sistemi Thaad so sodelovali pri obrambi Izraela v nedavni izraelsko-iranski vojni. Američani naj bi pri obrambi judovske države porabili skoraj četrtino vseh zalog prestreznih raket Thaad. Na fotografiji vidimo iranske balistične rakete in prestrezne rakete izraelske zračne obrambe. Foto: Guliverimage

Prestrezne rakete namesto bojnih glav uporabljajo kinetično energijo za uničenje sovražnih raket z neposrednim trkom. Med iransko-izraelskim konfliktom sta dva od sedmih ameriških sistemov Thaad delovala skupaj z izraelskima sistemoma Arrow-2 in Arrow-3, da bi prestregla na stotine iranskih raket.

Američani naj bi porabili skoraj četrtino prestreznih raket Thaad

Dve bateriji Thaad sta med izraelsko-iransko vojno izstrelili več kot 150 prestreznikih raket, kar predstavlja skoraj četrtino celotne Pentagonove zaloge sistema Thaad od leta 2010. Ta ogromna poraba streliva je močno izčrpala ameriške zaloge prestreznikov Thaad, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bi lahko trajalo od tri do osem let, da bi jih obnovili.

Hitro izčrpavanje zalog Thaad je sprožilo resne pomisleke glede ameriških obrambnih zmogljivosti. "ZDA imajo le sedem sistemov Thaad, dva od njih pa sta v 12 dneh porabila skoraj četrtino naših prestreznikov," je za CNN povedal uradnik Pentagona.

Se Američani lahko branijo pred napadi Kitajske ali Severne Koreje?

To pomanjkanje povečuje zaskrbljenost, da so ZDA morda slabo opremljene za prihodnje spopade, na primer v indijsko-pacifiškem območju proti Kitajski ali Severni Koreji.

Ameriška vojaška enota s sistemom Thaad na otoku Guam. Ta enota je namenjena tudi za obrambo pred morebitnim kitajskim napadom. Foto: Guliverimage

Izrael, ki se močno zanaša na lastne sisteme Arrow, je prav tako poročal o kritičnem upadu svojih prestreznih raket. Po poročanju Wall Street Journala so izraelske zaloge raket Arrow hitro kopnele, kar je še povečalo izraelsko odvisnost od ameriške podpore.