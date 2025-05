To je čudežno orožje, ki rešuje Ukrajino

Norveški zračni obrambni sistem Nasams je po ukrajinskih trditvah imel ključno vlogo, da so Ukrajinci samo v eni operaciji v dveh minutah uničili enajst ruskih raket.

Sistem Nasams je bil eden prvih, ki so ga Ukrajini dobavili zahodni zavezniki. Prvi norveški sistem za uničevanje na kratke razdalje je prispel jeseni 2022. Sistem vključuje radar in izstrelitvene naprave, od katerih vsaka nosi šest protiletalskih raket. Ko Rusija izvede zračne napade, radar zazna ruske rakete. Vojaki izberejo izstrelitvene naprave in streljajo na zračne objekte.

Raketa, ki zgreši cilj, se samouniči

"V eni sami prestrezni misiji, ki ni trajala dlje kot dve minuti, smo izstrelili enajst raket. Če raketa zgreši cilj, se v zraku samouniči," je za Ukrajinsko pravdo povedal proizvajalec sistema Nasams.

Ukrajinske zračne sile poudarjajo, da je raketni sistem zračne obrambe Nasams zasnovan za preprečevanje zračnih groženj, kot so letala, helikopterji in brezpilotni letalniki, piše Ukrajinska pravda.