Zadnje poletje miru v Evropi? To je za zdaj znano.

Pred tedni je dvignila precej prahu izjava nemškega vojaškega zgodovinarja Sönkeja Neitzla, da bo morda zaradi ruske invazije letošnje poletje zadnje poletje miru v Evropi. Polemike o njegovi izjavi še vedno potekajo, zlasti v Nemčiji. Nekateri se strinjajo z njegovimi opozorili, spet drugi so prepričani, da trenutno Rusija ni sposobna odpreti še ene fronte. Jeseni se bo videlo, kdo je imel prav.

Da se Rusija pripravlja na vojaški spopad z Natom oz. evropskimi članicami Nata, se napoveduje že dolgo časa. Pogosto se je – glede na tempo ruskega oboroževanja – kot leto, do katerega bo ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen napasti Evropo, omenjalo leto 2029.

Črnogledost ali realna nevarnost?

Še bolj črnogled je bil v začetku letošnjega marca nemški vojaški zgodovinar in vojaški analitik Sönke Neitzel, ki je posvaril, da bi lahko Rusija že letos septembra pod krinko skupnih belorusko-ruskih vojaških manevrov Zahod (rus. Zapad) v Belorusiji napadla Litvo oziroma ogrozila Evropo. Pri tem je Neitzel rekel, da je morda letošnje poletje zadnje poletje, ki ga bomo (v Evropi, op. p.) preživeli v miru.

Podobno je pred manevri Zahod na nemški televiziji ARD svarila poznavalka Rusije Sabine Adler.

Zahod 2021 in napad na Ukrajino

Prejšnji manevri Zahod so bili izvedeni leta 2021 (Rusija in Belorusija jih od leta 2009 predvidoma izvajata vsako drugo leto), v njih pa je sodelovalo 200 tisoč ruskih in beloruskih vojakov.

Nemški vojaški zgodovinar in vojaški analitik Sönke Neitzel, ki med drugim predava vojaško zgodovino na univerzi v Potsdamu, svari pred rusko invazijo letos jeseni. Takrat bodo v Belorusiji skupne rusko-beleruske vojaške vaje. Foto: Guliverimage

Vaji Zahod 2021 je sledila še ena vojaška vaja, ki je bila uporabljena za prikrivanje kopičenja ruskih čet na ukrajinski meji konec leta 2021 pred obsežno rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022.

Opozorila Zelenskega

Po trditvah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Münchenski varnostni konferenci februarja letos Rusija načrtuje namestitev 15 divizij s skupno od sto tisoč do 150 tisoč vojakov, predvsem v Belorusiji, v pripravah na večjo vojaško zaostritev.

Spet drugi vojaški strokovnjaki opozarjajo, da so napovedi o večji zaostritvi jeseni letos preveč črnoglede. Klemens Fischer, profesor mednarodnih odnosov in geopolitike na Univerzi v Kölnu, je kritičen do Neitzlove ocene.

Litovci pazljivo opazujejo premikanje ruskih enot

"Napovedi te vrste so vedno gledanje v kristalno kroglo, širjenje ali podžiganje panike pa je prav tako nekoristno kot zanikanje lastne šibkosti Evrope v obrambnem sektorju," je povedal za nemški medij Focus.

Se Vladimir Putin pripravlja na jesenski napad na Evropo? Foto: Guliverimage

"Litovske oborožene sile, na katerih pragu bo potekal manever, opazujejo vse premike čet in prihajajo do drugačnih sklepov," trdi Fischer, ki se sklicuje na poročila ukrajinskega medija Kyiv Independent. Po navedbah tiskovnega urada litovskih oboroženih sil vsaj do 25. februarja ni bilo znakov, da bi se ruski vojaki premikali bližje Litvi.

"Evropa mora biti pripravljena na vojno zdaj"

Fischer meni, da Rusija trenutno ni sposobna odpreti še ene fronte. A tudi pravi, da je edini pravilen odgovor na nasprotujoče si izjave takojšnja združitev vseh virov, da se Evropa lahko brani. Ne čez deset let, niti ne čez pet let, ampak zdaj. Najboljše zavarovanje, da se vojna ne bi pojavila na naših mejah, je odvračanje, pravi profesor geopolitike.

Po njegovem mnenju je smiselno ne le povečati lastne obrambne zmogljivosti, temveč tudi ohraniti ZDA kot zanesljivega partnerja.

Vojna v Ukrajini odlaga Putinov napad na Evropo?

Glede napovedi o ruski zaostritvi je zanimiva tudi izjava vodje nemške zvezne obveščevalne službe (BND) Bruna Kahla za Deutsche Welle, da pričakuje, da bo Putin dejansko preizkusil odločnost Nata glede petega člena, ki določa obveznost zagotavljanja pomoči napadenim državam članicam.

Vodja nemške Zvezne obveščavalne službe (BND) Bruno Kahl je prepričan, da bo Vladimir Putin v prihodnosti preizkusil odločenost članic Nata glede petega člena pogodbe te vojaške organizacije. Omenjeni člen govori o tem, da članice Nata priskočijo na pomoč članici, če je ta napadena. Foto: Guliverimage

Kdaj se bo to zgodilo, je odvisno od poteka vojne v Ukrajini, je dejal Kahl in dodal: "Hiter konec vojne v Ukrajini bo Rusom omogočil, da svojo energijo usmerijo tja, kjer jo dejansko želijo, in sicer proti Evropi."