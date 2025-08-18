Po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil še en pes

Po kopanju v Bohinjskem jezeru je poginil še en pes, komaj petmesečni mladiček, poroča 24ur.com.

V nedeljo dopoldne je družina skupaj s psom obiskala Bohinj. Petmesečni mladiček je šel v Ukancu, kjer se Savica izliva v jezero, tudi v vodo. Kot je za 24ur povedala lastnica psa, so za poginule pse vedeli, a so mislili, da je na tem delu voda varna.

Slabo uro po tem, ko je pes prišel iz vode, je postal zmeden, letargičen in neodziven. Lastniki so ga odpeljali na veterinarsko kliniko, kjer je mladiček kmalu poginil.

Kot poroča 24ur.com, je najprej inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prošnjo lastnice za forenzično obdukcijo, s katero bi ugotovili vzrok smrti psa, zavrnil. Kasneje so z Občine Bohinj sporočili, da bodo oni krili stroške obdukcije.

Ali je bila za smrt kriva cianobakterija v jezeru, bo torej znano po forenzični obdukciji.

Spomnimo

O poginu psa po kopanju v Bohinjskem jezeru smo poročali tudi junija. Takrat so rezultati obdukcije pokazali, da je psička najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.