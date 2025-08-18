Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
20.32

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bohinjsko jezero pes

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 20.32

32 minut

Po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil še en pes

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Juliana Trail 10 Vsi odtenki modre. Bohinjsko jezero. | Foto Urška Uranjek

Foto: Urška Uranjek

Po kopanju v Bohinjskem jezeru je poginil še en pes, komaj petmesečni mladiček, poroča 24ur.com.

V nedeljo dopoldne je družina skupaj s psom obiskala Bohinj. Petmesečni mladiček je šel v Ukancu, kjer se Savica izliva v jezero, tudi v vodo. Kot je za 24ur povedala lastnica psa, so za poginule pse vedeli, a so mislili, da je na tem delu voda varna. 

Slabo uro po tem, ko je pes prišel iz vode, je postal zmeden, letargičen in neodziven. Lastniki so ga odpeljali na veterinarsko kliniko, kjer je mladiček kmalu poginil. 

Kot poroča 24ur.com, je najprej inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prošnjo lastnice za forenzično obdukcijo, s katero bi ugotovili vzrok smrti psa, zavrnil. Kasneje so z Občine Bohinj sporočili, da bodo oni krili stroške obdukcije. 

Ali je bila za smrt kriva cianobakterija v jezeru, bo torej znano po forenzični obdukciji. 

Spomnimo

O poginu psa po kopanju v Bohinjskem jezeru smo poročali tudi junija. Takrat so rezultati obdukcije pokazali, da je psička najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Bohinjsko jezero
Novice Psička na območju Bohinja poginila zaradi zastrupitve
Bohinjsko jezero
Novice Na mestu gošče, ki so jo odkrili v Bohinjskem jezeru, bo stala opozorilna tabla
Bohinjsko jezero pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.