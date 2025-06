Predstavniki pristojnih institucij so na današnjem skupnem sestanku v Bohinju potrdili, da je voda v Bohinjskem jezeru varna za kopanje. Nevarno bi bilo morda lahko le kopanje v gošči, ki so jo odkrili na enem delu jezera. Na to mesto bo Občina Bohinj preventivno postavila opozorilno tablo. Vzrok pogina psov na območju jezera še ni znan.

Analize Nacionalnega inštituta za biologijo so pokazale, da v vzorcu gošče iz zaliva pod taborniškim prostorom obstajajo geni za več različnih skupin cianotoksinov. V vzorcu vode iz jezera pa teh genov niso zaznali, kar kaže, da voda nima cianotoksičnega potenciala. To pomeni, da je voda čista in ni nevarna za kopanje. Ljudem pa svetujejo, da se izogibajo kakršnemukoli tesnemu stiku z goščami in da to preprečijo tudi otrokom in psom.

Na tem območju odsvetujejo kopanje

Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, bo občina preventivno na območje pod taborniškim prostorom, kjer so našli goščo in zabeležili pogin psa, postavili opozorilno tablo, da ljudem in psom na tem območju odsvetujejo kopanje. Drugod na jezeru za zdaj gošče niso zaznali, če jo bodo, pa bodo tudi tja namestili tablo, je povedal župan. Ta sicer dvomi, da bi se ne glede na to kdorkoli odločil za kopanje v gošči.

Povedal je, da je zanj kot župana ključen podatek, da je voda v jezeru varna, čista in primerna za kopanje. Zdaj upa, da se bo medijsko poročanje v zvezi s tem umirilo. "V javnost so prišli članki, da je voda strupena, da so ribe strupene, da otroci ne smejo v vodo in podobno," je navedel Sodja, ki ga skrbi škoda, ki bi jo s tem lahko povzročili in je ni lahko popraviti.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus je sicer povedal, da kakšnih odpovedi niso zaznali, prejeli pa so nekaj vprašanj v zvezi s tem, predvsem od slovenskih gostov. Na tujih trgih, denimo Nemčije, Avstrije in Italije, objav o tem niso zaznali, niti na družbenih omrežjih ne. "Upam, da bo se zdaj ta medijski pomp nehal, saj smo slišali od pristojnih institucij, da je jezero povsem varno za kopanje," je dejal.

Občina bo na območje pod taborniškim prostorom, kjer so našli goščo in zabeležili pogin psa, postavila opozorilno tablo, da ljudem in psom na tem območju odsvetujejo kopanje. Foto: STA

NIJZ: vode ne požiramo, po kopanju se stuširamo

Za cianobakterije velja, da so prisotne praktično v vseh vodotokih, večja koncentracija pa je tam, kjer so temperature vode višje in kjer so stoječe vode, je pojasnila Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Poudarila je, da nimajo podatkov, da bi bile cianobakterije v Bohinjskem jezeru prisotne v večji količini.

Zaradi poročanja o zastrupitvi psov je NIJZ preveril tudi, ali so kakšne spremembe v zdravstvenem stanju ljudi na Bohinjskem in ali je kdo javil kakšne težave, ki bi bile lahko povezane s kopanjem v Bohinjskem jezeru. Kot je zagotovila Pirnat, niso zaznali nobenih takšnih težav.

Spomnila pa je na splošna navodila NIJZ, da se vedno, ko gremo v vodo, izogibamo požiranju te, da se ne kopamo tam, kjer zaznamo nečistočo, goščo, alge in podobno, da se po uporabi kopalne vode stuširamo in da tudi ne posedamo na obali tam, kjer so ostanki alg ali gošč in kjer je možnost prenosa določenih alergenih snovi.

Kar se tiče psov, je dejala, da je dolžnost lastnika, da ves čas skrbi za varnost svoje živali in za varnost oseb, s katerimi se lahko žival sreča. "Vsi lastniki psov vemo, da jih ne spuščamo v stoječe vode, v vode, kjer vidimo kakšno peno, in v mlakuže. Vemo, da jih moramo imeti na vrvici, ker nekaterim pasmam ni mogoče preprečiti, da ne bi skakale v vodo. Dolžnost lastnikov psov je, da poskrbimo, da se psi varno gibajo in ne pijejo nečesa, kar ni primerno," je poudarila.



Opozorila je tudi, da se poleti, ko je velika vročina, zlasti mali, mladi psi lahko hitro pregrejejo, zato je treba biti zelo pazljiv. Na opazke, da se psi v Bohinju marsikje brez nadzora kopajo, pa je dejala, da gre za slabo kulturo nekaterih lastnikov in morda tudi za nekoliko pomanjkljiv nadzor redarjev. Za območje Bohinjskega jezera sicer velja, da se psi v njem lahko kopajo, vendar le izven kopalnih voda, in da morajo biti ves čas na povodcu.