Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
22. 8. 2025,
15.58

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
gradnja gradnja ceste DARS avtocesta avtocesta

Petek, 22. 8. 2025, 15.58

16 minut

Obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bodo končana skoraj mesec dni pred rokom

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Štajerska avtocesta | Od 1. septembra bo promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane na priključku Slovenske Konjice. | Foto Ana Kovač

Od 1. septembra bo promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane na priključku Slovenske Konjice.

Foto: Ana Kovač

Glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti bodo zaključena skoraj mesec dni pred načrtovanim rokom, so sporočili iz Darsa. Tako bo z začetkom septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih.

"V Darsu nam je skupaj z izvajalcem uspelo pospešiti glavna obnovitvena dela na štajerski avtocesti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Posledično bo od 1. septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane na priključku Slovenske Konjice.

Septembra bodo ob koncih tedna popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Kot razlog so pri Darsu navedli dokončanje del v predorih Pletovarje in Golo rebro.

V času zapor bo promet urejen kot doslej. Vožnja bo potekala dvosmerno po polovici avtoceste, na voljo bo en vozni pas v vsako smer, uvoz na avtocesto proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice pa bo zaprt.

Štajerska avtocesta | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Od konca septembra do predvidoma sredine novembra bo promet na večini odseka potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Le na območju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro bo veljala začasna prometna ureditev, vendar bosta kljub temu zagotovljena dva pasova v vsako smer, so še navedli na Darsu.

S tem še ni konec gradbenih del na tem odseku štajerske avtoceste. Trenutno dela potekajo v smeri Ljubljane, prihodnjo gradbeno sezono pa bodo dela potekala v smeri Maribora.

Štajerska avtocesta, Vrhole LJ
Novice Kaos na štajerki in ljubljanskem obroču: zamude zaradi okvar in nesreč
gradnja gradnja ceste DARS avtocesta avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.