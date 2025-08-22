Glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti bodo zaključena skoraj mesec dni pred načrtovanim rokom, so sporočili iz Darsa. Tako bo z začetkom septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih.

"V Darsu nam je skupaj z izvajalcem uspelo pospešiti glavna obnovitvena dela na štajerski avtocesti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Posledično bo od 1. septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane na priključku Slovenske Konjice.

Septembra bodo ob koncih tedna popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Kot razlog so pri Darsu navedli dokončanje del v predorih Pletovarje in Golo rebro.

V času zapor bo promet urejen kot doslej. Vožnja bo potekala dvosmerno po polovici avtoceste, na voljo bo en vozni pas v vsako smer, uvoz na avtocesto proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice pa bo zaprt.

Foto: Ana Kovač

Od konca septembra do predvidoma sredine novembra bo promet na večini odseka potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Le na območju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro bo veljala začasna prometna ureditev, vendar bosta kljub temu zagotovljena dva pasova v vsako smer, so še navedli na Darsu.

S tem še ni konec gradbenih del na tem odseku štajerske avtoceste. Trenutno dela potekajo v smeri Ljubljane, prihodnjo gradbeno sezono pa bodo dela potekala v smeri Maribora.