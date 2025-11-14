Gorenjski policisti so v četrtek zvečer na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Radovljica–Lipce merili hitrost. Voznik audija RS s slovenskimi registrskimi tablicami je nekaj po 21.30 na odseku, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 278 kilometrov na uro. Najvišjo dovoljeno hitrost je voznik tako prekoračil za 168 kilometrov na uro. Voznik bo prejel globo v znesku 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti bodo poostrene nadzore nad spoštovanjem prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje, so zapisali na PU Kranj. "Želimo dvigniti stopnjo pričakovanja med kršitelji z zavedanjem, da bodo ob storitvi prekrška kontrolirani in ustrezno sankcionirani, ter s tem doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti. Z enim in edinim ciljem. Da bi bili v prometu vsi varni in bi vsak dosegel svoj načrtovani cilj. S tem bi bilo prekrškov in prometnih nesreč na naših cestah veliko manj," so še zapisali.

Policija: Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti

"Nobena kazen ni vredna toliko, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!" so dodali na PU Kranj.