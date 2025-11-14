Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
14. 11. 2025,
7.19

nesreča nesreča policija

Petek, 14. 11. 2025, 7.19

Policija je imela v zadnjih 24 urah veliko dela

A. P. K., STA

slovenska policija | Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti po podatkih Generalne policijske uprave zasegli deset vozil. | Foto STA

Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti po podatkih Generalne policijske uprave zasegli deset vozil.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 132 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in štiri s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 89 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 29-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli deset vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 38 tatvin, 22 vlomov, 13 poškodovanj tuje stvari, šest povzročitev poškodbe, pet kaznivih dejanj primera nasilja v družini, dva ropa, dve ponarejanji denarja in ena preprečitev uradnega dejanja oz. napada na pooblaščeno osebo.

