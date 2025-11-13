Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
13. 11. 2025,
17.44

Ujeli napadalca, voznik življenjsko ogrožen #video #foto

Na. R.

Na Bavarskem dvoru se je okoli 17.30 zgodil napad z ostrim predmetom, v katerem je bila poškodovana ena oseba, so potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Do zdaj neznani osumljenec je huje poškodoval voznika avtobusa in po dogodku peš pobegnil. Huje poškodovanega voznika so s kraja dogodka odpeljali v Urgentni blok UKC Ljubljana. V povezavi s kaznivim dejanjem so policisti z intenzivnimi aktivnostmi izsledili 37-letnega osumljenca in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost.

Kriminalisti opravljajo ogled in vodijo kriminalistično preiskavo ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Motiv za dejanje in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave. Hudo poškodovani voznik ostaja na zdravljenju v UBKC Ljubljana, po zadnjih informacijah je njegovo stanje sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Ob tem se pri Policijski upravi Ljubljana zahvaljujejo občanom, ki so se odzvali pozivu policije in nudili koristne informacije.

Bralec je posnel dogajanje na terenu:

Na Kraju so bili hitro po incidentu policisti, ki so takoj začeli iskalno akcijo. 

Bavarski dvor | Foto: Bralec Foto: Bralec

Prišli so tudi reševalci.

Bavarski dvor | Foto: Bralec Foto: Bralec Bavarski dvor | Foto: Bralec Foto: Bralec

