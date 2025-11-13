Ujeli napadalca, voznik življenjsko ogrožen #video #foto

Na Bavarskem dvoru se je okoli 17.30 zgodil napad z ostrim predmetom, v katerem je bila poškodovana ena oseba, so potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Do zdaj neznani osumljenec je huje poškodoval voznika avtobusa in po dogodku peš pobegnil. Huje poškodovanega voznika so s kraja dogodka odpeljali v Urgentni blok UKC Ljubljana. V povezavi s kaznivim dejanjem so policisti z intenzivnimi aktivnostmi izsledili 37-letnega osumljenca in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost.

Kriminalisti opravljajo ogled in vodijo kriminalistično preiskavo ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Motiv za dejanje in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave. Hudo poškodovani voznik ostaja na zdravljenju v UBKC Ljubljana, po zadnjih informacijah je njegovo stanje sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Ob tem se pri Policijski upravi Ljubljana zahvaljujejo občanom, ki so se odzvali pozivu policije in nudili koristne informacije.

Bralec je posnel dogajanje na terenu:





Na Kraju so bili hitro po incidentu policisti, ki so takoj začeli iskalno akcijo.

Foto: Bralec

Prišli so tudi reševalci.

Foto: Bralec Foto: Bralec