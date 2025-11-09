Mladoletnika, osumljena napada na dijaka na območju Kočevja, sta v hišnem priporu

Po petkovem napadu pred Zdravstvenim domom v Kočevju, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnika, je policija prijela dva mladoletna osumljenca. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je oba v soboto zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva privedla k preiskovalnemu sodniku. Ta je za oba odredil hišni pripor.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je pretekli petek okoli 9. ure prejela obvestilo o nasilnem dejanju v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnega oškodovanca. V kriminalistični preiskavi, ki je sledila, in zbiranju obvestil ter pregledu posnetkov nadzornih kamer je policija prepoznala in v nadaljevanju prijela dva mladoletna osumljenca, ki sta po odločitvi preiskovalnega sodnika v hišnem priporu.

Medtem policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na PU Ljubljana.

Po petkovem poročanju medijev se je pred Zdravstvenim domom Kočevje zgodil napad na dijaka, ki je s sošolci čakal druge, ki so imeli sistematski pregled. Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, nato pa je bil že v petek odpuščen v domačo oskrbo. Mediji so ob tem poročali, da naj bi bila vpletena napadalca pripadnika romske skupnosti, zaradi česar je dogodek še bolj odmeval v aktualnih napetih razmerah v jugovzhodni Sloveniji.

Ne želijo razkriti podrobnosti

Na PU Ljubljana so v današnjem sporočilu za javnost ob tem poudarili, da imajo na policiji ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja. Hkrati so dodatno pojasnili postopke. "Vedno takoj pristopimo k preiskavi tovrstnih primerov. Naši začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca dejanja. Naši postopki so vedno temeljiti in v okviru zakonskih pooblastil, prav tako tudi o policijskem delu v okviru veljavnih predpisov obveščamo javnost in oškodovane osebe," so navedli.

Ob tem policija pri obveščanju javnosti varuje podrobnosti iz postopka, ki bi lahko ogrozile preiskavo, taktiko in metodiko dela, saj bi to lahko onemogočilo izpeljavo podobnih preiskav. "Tega pa si seveda ne želimo, saj je naš cilj preiskati kazniva ravnanja v celoti in storilca ustrezno procesirati," so dodali.

Izpostavili so še, da se zavedajo pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljajo večjo varnost v okolju in krepijo občutek varnosti pri ljudeh.

"Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih poleg stalne prisotnosti s skupnostjo navezuje stike, pridobiva, vrednoti in posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki sodelujemo v varnostnih sosvetih, ki jih ustanavljajo občine, kjer obravnavamo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja," so zapisali.

"Pokličite policijo!"

PU Ljubljana stanje na terenu, kot so navedli, redno spremlja in analizira ter temu ustrezno izvaja ukrepe za razporejanje kadrov na območja, ki so varnostno bolj obremenjena. "Na enak način opravljamo tudi naloge policije za zagotavljanje splošne varnosti ljudi in zagotavljamo prisotnost policistov tako na širšem območju osrednje slovenske in kočevske regije kot v mestu Ljubljana," so zagotovili.

Ob tem pa so izpostavili pomen sodelovanja in odgovornosti vseh. "Zavedati se moramo, da lahko za varnost in preprečevanje kaznivih dejanj veliko naredimo tudi sami. Če pa postanemo žrtev, je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Na področju kriminalitete je pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pomeni sodelovanje vseh – tudi prič in vseh, ki bi o takih ravnanjih kaj vedeli –, da o tem podajo informacije," so zapisali na PU Ljubljana.

Vse pozivajo, da ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo na številko 113 ali anonimno na številko 080 1200.