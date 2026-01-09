Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
9. 1. 2026,
11.26

Petek, 9. 1. 2026, 11.26

1 ura, 19 minut

Princesa Catherine ima 44 let, na rojstni dan je objavila "globoko oseben" posnetek

Avtor:
N. V.

princesa Catherine | Foto Reuters

Foto: Reuters

Valižanska princesa praznuje rojstni dan, ob tej priložnosti pa je objavila videoposnetek, v katerem je izrazila hvaležnost za svoje življenje po bitki z rakom.

Princesa Catherine, žena britanskega prestolonaslednika Williama, je 9. januarja dopolnila 44 let. Ob tej priložnosti je objavila nov video iz svoje serije Mati narava (Mother Nature), v kateri je vsak letni čas dobil svoj videozapis. Četrti, zadnji v vrsti, je posvečen zimi, ko princesa praznuje rojstni dan, v njem pa je izrazila globoko hvaležnost za svoje življenje po težkem obdobju, ko je prebolevala raka.

"To je princesin globoko oseben ustvarjalni projekt, v katerem izpostavlja povezanost človeštva z naravo, pa tudi sposobnost narave, da nas navdihuje ter nam pomaga okrevati miselno, telesno in duhovno zrasti," so na britanskem dvoru sporočili ob objavi posnetkov princesinega sprehoda po zimski naravi, ob katerem v nagovoru izrazi hvaležnost, da živi.

Sama Catherine pa je ob posnetku zapisala: "Serija Mati narava je bila globoko osebna, ustvarjalna refleksija o tem, kako mi je narava pomagala ozdraveti. Je pa tudi zgodba o moči narave in ustvarjalnosti pri kolektivnem okrevanju. Od matere narave se lahko ogromno naučimo, ko skušamo zgraditi srečnejši, bolj zdrav svet."

