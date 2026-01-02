Leto 2026 bo za marsikoga prelomno. Številni znani obrazi bodo namreč v tem letu obeležili okroglo obletnico, s katero bodo vstopili v novo desetletje življenja. Med drugim bodo praznovali Anže Lanišek, Tim Gajser, Urška Žigart, Damian Merlak, Goran Dragić, Tina Gaber Golob, Matjaž Jelen, Anja Rupel, Oto Pestner, Ivo Boscarol in Milena Zupančič.

Pred kratkim smo preverili, kdo bo v letu 2026 praznoval abrahama, zdaj pa smo izbrskali še, kateri znani Slovenci bodo prav tako praznovali okrogli jubilej.

Prvih 20 za nadarjenega kolesarja

Najmlajši na tem seznamu bodo v letošnjem letu obeležili prvih 20 let življenja. Kot prvi jih bo 21. marca dočakal nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel. V naslednjih mesecih mu bodo sledile še tri smučarske skakalke – Maja Kovačič bo praznovala 22. maja, Taja Bodlaj 29. maja, Taja Sitar pa 16. decembra.

Jakob Omrzel je rojen 21. marca 2006. Foto: Ana Kovač

Trideset let za Moniko Avsenik in Ceneta Prevca

Od 20. let se bo že v tem mesecu poslovil nogometaš Jon Gorenc Stanković, ki praznuje 14. januarja. Za njim bodo 30 svečk upihnili še nekdanji biatlonec Mitja Drinovec (22. februar), rokometaš Urh Kastelic (27. februar), upokojena rokometašica Maja Svetik (9. marec), nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc (12. marec), odbojkarica Eva Pavlović Mori (13. marec), pevec Matevž Derenda (30. marec), smučarski skakalec Anže Lanišek (20. april), pevka Raiven (26. april), nogometaš Blaž Kramer (1. junij) in pevka Alja Krušič (7. junij).

V drugi polovici leta praznovanje okrogle obletnice čaka pevko Moniko Avsenik, ki bo jubilej obeležila 3. septembra, istega dne pa praznuje še slovenska rekorderka v metu diska Veronika Domjan. Septembra bodo vstop v 30. leta zaznamovali tudi atletinja Anita Horvat (7. september), motokrosist Tim Gajser (8. september), pevka Demetra Malalan (23. september) in smučarski tekač Janez Lampič (27. september), v nadaljevanju leta pa se jim bosta pridružila še rokometaš Blaž Janc (20. november) in kolesarka Urška Žigart (4. december).

Vnukinja Slavka Avsenika bo okroglih 30 let dopolnila septembra. Foto: Ana Kovač

V 40. leta vstopajo Klemen Bauer, Rok Marguč in Miha Rodman

Štirideset let bodo praznovali znani, ki so rojeni leta 1986. Najprej jih bo dopolnil nekdanji biatlonec Klemen Bauer (9. januar), še isti mesec pa se mu bo pridružila tudi vplivnica Tjaša Kokalj Jerala (20. januar). V naslednjih mesecih jima bodo sledili teniška igralka Andreja Klepač (13. marec), nekdanji smučarski skakalec Rok Benkovič (20. marec), nekdanja rokometašica Neli Irman (7. april) in odbojkar Alen Pajenk (23. april). Eden najbogatejših Slovencev Damian Merlak bo praznoval 27. aprila, upokojeni košarkar Goran Dragić 6. maja, premierjeva žena Tina Gaber Golob pa 9. maja.

Do konca leta bodo v 40. leta vstopili še dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Bojan Jokić (17. maj), deskar Rok Marguč (25. maj), igralec Miha Rodman (2. junij ), nekdanji dolgoletni član slovenske rokometne reprezentance Marko Bezjak (26. junij), pevke Kataya (2. julij), Iris Ošlaj (22. september) in Ana Baš (29. september) ter nekdanji kolesar Kristijan Koren (25. november), kot zadnja pa se bo od 30. let poslovila televizijska voditeljica Nuša Lesar (24. december).

Klemen Bauer je svojo športno pot končal leta 2022. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Šestdesetica za številne znane obraze

Mnogo znanih imen smo našli tudi med tistimi, ki bodo obeležili šest desetletij življenja. Še v tem mesecu bosta praznovala športni komentator Miran Ališič (9. januar) in igralka Maruša Oblak (29. januar). Kmalu se jima bodo pridružili glasbenik Matjaž Jelen (26. februar), pevka Anja Rupel (19. marec), zdravnik Samo Zver (8. april), novomeški škof Andrej Saje (22. april) in minister Igor Papič (24. maj).

Za njimi se bodo prehoda v novo desetletje razveselili podjetnik Gašpar Gašpar Mišič (24. julij), zdravnik Marko Pokorn (9. avgust), gledališki igralec Boris Mihalj (31. avgust), voditeljica Eva Longyka (23. oktober), novinarka Ilinka Todorovski in mariborski župan Saša Arsenovič (3. november), nekdanji smučar in trener Klemen Bergant (14. september), nekdanji košarkar in trener Jure Zdovc (13. december) ter igralka Lučka Počkaj (30. december).

Frontman skupine Šank Rock Matjaž Jelen bo življenjski mejnik obeležil v zadnjih dneh februarja. Foto: Mediaspeed

Jubilejnih 70 za Ota Pestnerja in Iva Boscarola

Spoštovanja vrednih 70 let bodo dopolnili znani Slovenci, ki so rojeni leta 1956. Najprej bo praznoval legendarni pevec Oto Pestner, ki bo 70-letnik postal že 4. januarja. 15. aprila se mu bo pridružil ajdovski podjetnik Ivo Boscarol, 19. maja pa popotnik in fotograf Zvone Šeruga.

V drugi polovici leta bodo praznovali še nekdanji kolesar in športni direktor Srečko Glivar (26. avgust), nadškof v Izmirju Martin Kmetec (10. november), pevec in pianist Tomaž Kozlevčar (8. december), igralec Pavle Ravnohrib (19. december) ter županja Črne na Koroškem Romana Lesjak (27. december).

Ivo Boscarol bo v novo desetletje življenja vstopil 15. aprila. Foto: Bojan Puhek

Tudi nekaj 80- in 90-letnikov

Nekaj znanih imen smo našli tudi med tistimi, ki bodo v letošnjem letu praznovali častitljivih 80 in 90 let. Sedmega aprila bo okroglo osemdesetico dopolnil nekdanji minister in veleposlanik Dimitrij Rupel, za njim pa bodo v novo desetletje življenja vstopili še filozof Andrej Ule (27. april), igralec Bine Matoh (16. maj), pevec Marjan Zgonc (20. maj), igralki Majda Grbac (27. maj) in Marijana Brecelj (8. junij), pisateljica in pesnica Tatjana Pregl Kobe (31. julij) ter televizijski voditelj in novinar Tone Hočevar. Nekdanji minister Milan Pogačnik se bo 80-letnikom pridružil 30. avgusta, legendarna igralka Milena Zupančič pa 18. decembra.

Znani, ki bodo dopolnili 90 let, so rojeni leta 1936. To so atlet Franc Hafner (9. februar), jezikoslovka in literarna zgodovinarka Katja Sturm-Schanbl (17. februar), baletnik Janez Mejač (30. maj), upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger (7. oktober) ter igralka Irena Prosen (15. december).

Legendarna igralka Milena Zupančič je tako kot preostali bodoči 80-letniki rojena leta 1946. Foto: Mediaspeed

