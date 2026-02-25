Kateri estradniki in drugače znani Slovenci gredo na volitve?

Vajeni smo že, da se na listah kandidatov za stolčke v državnem zboru na vsakih volitvah pojavijo znana imena, ki smo jih do takrat povezovali z drugimi, manj političnimi sferami. Nič drugače ni na letošnjih državnozborskih volitvah. Da bosta na listi Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij kandidirali resničnostni zvezdnici Ana Taks Pusovnik in Tia Anna Paynich, smo že poročali, a je na listah še nekaj imen, znanih z estrade in drugih nepolitičnih področij.

Na skupni listi strank NSi, SLS in Fokus bosta denimo kandidirala športni psiholog in motivacijski govorec Matej Tušak ter tudi dirigent, skladatelj in aranžer Patrik Greblo, ki se je na zadnjih lokalnih volitvah želel potegovati za mesto koprskega župana, a so njegovo kandidaturo zavrnili. Več politične pa tudi estradne kilometrine na tej listi ima Stojan Auer, nekdanji TV-voditelj in radijec ter lokalni politik v Mariboru, ki je na državnozborskih volitvah že kandidiral, leta 2011 je nastopil na listi SDS.

Na listi SD se na volitve vrača poslanec aktualnega sklica DZ, sicer pa igralec in nekdanji TV-voditelj Jonas Žnidaršič, na listi Svobode pa kandidira raper Darko Nikolovski, nekoč član stranke Zares in njen kandidat na parlamentarnih volitvah leta 2011. Novo igralsko ime na strankarskih listah je Gojmir Lešnjak - Gojc, ta bo kandidiral na listi stranke Mi, socialisti.

Znana imena so se uvrstila tudi na listo stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja, na njej denimo kandidirajo Jožica Svete, nekdanja pevka pri legendarnem ansamblu bratov Avsenik, ustanovni član skupine Pop Design Tone Košmrlj in nekdanji televizijski vedeževalec Danijel Šmid - Danny.

